La Fed fa i conti con il cambiamento climatico Powell, Brainard e i loro colleghi per la prima volta affrontano l’effetto serra e le implicazioni che ha per la politica monetaria e la supervisione del sistema finanziario. Ispirati dagli istituti centrali europei e nonostante Donald Trump di Marco Valsania

Una manifestazione di protesta per il clima al Campidoglio, a Washington

NEW YORK - Una Federal Reserve “verde”. Se era in cerca dI una nuova ragione di conflitto con Donald Trump la Fed l’ha forse trovata nell’ambiente. La Banca centrale americana - in passato spesso tenutasi in disparte sul cambiamento climatico, quando paragonata ad altri istituti centrali europei e internazionali - non ha esattamente adottato un terzo mandato in difesa dell’ambiente a fianco degli obiettivi di massima occupazione e di stabilità dei prezzi. Ma ha mosso in breve tempo passi senza precedenti che contrastano con le retromarce dell’amministrazione: è reduce dalla prima conferenza che ha mai organizzato sul tema - The Economics of Climate Change - presso la sua sede di San Francisco.

Uno degli esponenti del suo board esecutivo, il governatore Lael Brainard, ha affermato, in quell’occasione e altrove, la rilevanza del “climate change” non come imperativo morale bensì per l’impatto sulla politica monetaria e la solidita’ del sistema finanziario. I ricercatori della sede di New York, la più influente e in sintonia con i mercati delle dodici “filiali” regionali, hanno reso note stime di danni economici, oltre 500 miliardi, già avvenuti in pochi anni a causa dei disastri legati al riscaldamento dell’atmosfera. E i verbali della più recente riunione al vertice del Fomc, il comitato di politica monetaria, hanno riportato le prime menzioni del cambiamento climatico quale nodo da affrontare.

Brainard all’avanguardia

Brainard, nominata da Barack Obama al vertice Fed e di ispirazione progressista, ha trovato nell’effetto serra uno dei suoi temi distintivi, che però non la trova affatto isolata. Nei suoi recenti interventi ha paragonato l’influenza del cambiamento climatico sul lavoro della Banca centrale alla globalizzazione e alla rivoluzione delle tecnologie dell’informazione.

«Il rischio climatico può toccare tutte le responsabilità assegnate dal Congresso alla Fed: politica monetaria, stabilità finanziaria, regolamentazione e supervisione, affari comunitari, sistemi di pagamento», ha detto.

Brainard ha prospettato un ruolo della Fed in un ambito multilaterale, a sua volta distante dell’isolazionismo da America First promosso dalla Casa Bianca: il progetto e di essere più attivamente partecipi nel network di circa 40 banche centrali che da due anni discute il problema - il Central Bank and Supervisors Network for Greening the Financial System.