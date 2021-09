La Fed fa il falco (a metà), ma il mercato non soffre: Wall Street resta positiva

3' di lettura

Sui mercati girava ormai un certo ottimismo, testimoniato dal rimbalzo delle Borse europee. L’opinione prevalente era che la Federal Reserve non avrebbe agito in maniera aggressiva. Anzi, sul mercato si confidava che avrebbe usato toni improntati sulla cautela: del resto l’economia rallenta, la variante Delta preoccupa e il caso Evergrande in Cina crea una certa suspence. Così il mercato si aspettava una Fed cauta. Colomba, come si dice in gergo. La Fed però si è tenuta nel mezzo: ha annunciato ciò...