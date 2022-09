La Fed verso il terzo rialzo da 75 punti base

Il trade-off tra inflazione e disoccupazione

DUE CURVE DI PHILLIPS Loading...

Proprio il mercato del lavoro potrebbe però fornire una spiegazione. Il presidente della Fed Jerome Powell ha fatto riferimento, sia pure solo implicitamente, alla curva di Phillips di breve periodo. Nel lungo periodo non esiste, è piatta - forse, spiegano gli economisti, un segnale del successo della politica monetaria - e questo fenomeno gli ha consentito di dire, nella conferenza stampa di luglio, che non c’è un «trade-off» tra inflazione e disoccupazione: la Fed considera la lotta all’inflazione «come un modo di facilitare il raggiungimento dell’obiettivo di occupazione nel lungo tempo».

Per il breve termine, però, Powell ha molto insistito sulla necessità di raffreddare il mercato del lavoro per ottenere una minore inflazione. L’idea è quindi quella di affidarsi alla curva di Phillips di breve periodo, quella - grosso modo, e basandosi su una versione molto riduttiva della relazione - “attiva” da fine 2020, e coerente con quelle analisi che pongono il tasso di inflazione non inflazionistico (il Nairu) tra il 5 e il 6%. Quanto questa curva possa essere stabile, quanto possa “resistere” alle stesse sollecitazioni della politica monetaria è ovviamente incerto e rende la manovra della Fed un po’ una scommessa.

Il ruolo del bilancio pubblico

BUDGET PUBBLICO USA, SALDO PRIMARIO Loading...

Un motivo potrebbe essere trovato nell'altro, importante, pilastro di una qualsiasi manovra anti-inflazione: il deficit primario, che in un mondo ideale, a fronte di un rialzo dei tassi, si dovrebbe chiudere. È dal 2006 che non torna a zero, ed è nel 2001 che è stato registrato l'ultimo surplus. Chiudere il gap, attualmente pari al 3,4% del pil, dopo aver toccato il -12% nel 2020 e il -8,5% nel 2021, potrebbe risultare molto complesso: in termini reali comporterebbe uno sforzo fiscale, in termini reali, molto intenso. Forse troppo, a giudicare dalla prospettiva di una prossima recessione.

La Fed potrebbe essersi allora fatta carico del triste compito – non solo per lei, ma per l'economia americana – di riequilibrare la situazione che si è creata sul piano monetario.La collaborazione della politica fiscale è però essenziale (anche se è difficile chiederla prima delle elezioni di mid-term). Solo procedendo nella stessa direzione Governo e banca centrale possono avere ragione di un'inflazine molto alta. Ai tempi di Paul Volcker, l'Amministrazione Reagan fece la sua parte: se nel 1981 tagliò fortemente le tasse – una politica che ha simbolicamente segnato quella presidenza – nei due anni successivi le alzò; e non poco....