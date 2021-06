La Fed verso l’annuncio dell’exit strategy dalla politica monetaria pandemica

4' di lettura

Resterà “paziente”. Non è detto però che la Fed non inizi proprio a giugno a discutere almeno i tempi di un prossimo annuncio della exit strategy dalla politica monetaria pandemica. Molti governatori hanno espresso il desiderio di aprire una nuova fase e il vicepresidente Richard Clarida che non solo ha fatto esplicito riferimento alle «prossime riunioni», ma ha anche parlato di una politica monetaria che sia anche una forma di risk management e quindi tenga conto dei possibili scenari e della loro probabilità.

Verso l’annuncio di un futuro annuncio

La pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche sarà quindi un buon momento per annunciare un cambiamento o, meglio, un futuro annuncio. Il Simposio economico di Jackson Hole – dedicato alla politica monetaria in un'economia diseguale – previsto tra il 26 e il 28 agosto e la riunione del comitato di politica monetaria del 21-22 settembre sono le date alternative per aprire la fase di transizione.

Sale l’indice non l’inflazione

L'economia americana appare più avanti – nel particolare ciclo imposto dalla pandemia – e più rapida di altre, ed è quindi normale che si avvii in anticipo verso l'exit strategy. Le condizioni economiche in senso stretto non creano però urgenza. Anche se l’accelerazione dei prezzi è stata notevole, l'aumento dell'indice d'inflazione – negli Usa come altrove – è stato trainato solo da alcuni settori: non si è di fronte a un aumento generalizzato dei prezzi, che solo costituisce inflazione.

Quella brutta sorpresa sui prezzi

Anche la Fed, quindi, “guarderà attraverso” i brutti numeri sul carovita: l'indice complessivo (Pce), che solo a febbraio era in aumento dell'1,6% annuo, è salito del 2,4% a marzo e del 3,6% ad aprile. L'indice Cpi, che la Fed tende a non usare, è addirittura salito a maggio del 5%. Anche l'inflazione core Pce – che in Eurolandia, per esempio, è rimasta molto bassa – è risultata in aumento: 1,4% a febbraio. 1,9 a marzo, 3,1% ad aprile (i dati di maggio saranno pubblicati il 25 giugno).

È un aumento dei prezzi relativi, però, e non comporta un immediato ancoraggio delle aspettative – il fattore più importante tra quelli che determinano l'inflazione – a livelli più alti. Occorrono decenni – ricordano in una nota gli analisti di Goldman Sachs – per cambiare l'ancoraggio delle attese. Le misure di mercato di queste aspettative – che pure, come ricorda sempre la Fed, sono soggette ad alterazioni per premi al rischio e premi alla liquidità – fanno pensare proprio a un'inflazione temporanea come la Fed continua, e continuerà nella riunione di giugno, a sostenere. In calo dai massimi delle scorse settimane, le aspettative restano più alte per l'orizzonte temporale più vicino (i cinque anni) e più basse per i dieci anni e il periodo 2026-2031.