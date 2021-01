La Fed: l’economia rallenta, l’epidemia continuerà a pesare. Tassi fermi La banca centrale Usa conferma il livello del costo del credito e gli acquisti di titoli. Un po’ meno ottimista la diagnosi sull’attività economica di Riccardo Sorrentino

Tassi fermi, acquisti di titoli confermati. Nella prima riunione del 2021, che coincide con l’inizio dell’amministrazione Biden, il Comitato di politica monetaria (Fomc) della Federal reserve non cambia rotta.

Troppo presto perché la campagna vaccinale appena iniziata riduca l’incertezza sull’evoluzione della crisi pandemica, ma anche per considerare un fatto ineluttabile il nuovo piano di stimolo da 1.900 miliardi che il nuovo presidente si appresta a far votare (non senza qualche difficoltà al Senato).

Marginali anche i cambiamenti nella diagnosi della situazione economica, contenuta nella prima parte del comunicato ufficiale. La Fed registra un rallentamento dell’attività economica e dell’andamento dell’occupazione, soprattutto nei settori più legati alla pandemia. Il settore edilizio, ha però notato in conferenza stampa il presidente Jerome Powell, ha più che recuperato i livelli precrisi, grazie ai bassi tassi sui mutui, mentre il settore manifatturiero ha segnato una parziale ripresa.

La Fed introduce il tema dei vaccini nel ricordare che l’andamento dell’economia seguirà quello dell’epidemia: «Dipenderà significativamente - scrive la Banca centrale Usa - dal decorso del virus compresi i progressi sulle vaccinazioni». Scompare però, significativamente, un riferimento temporale a proposito degli effetti del Covid: la malattia continuerà a pesare sull’economia, sull’occupazione e sull’inflazione «nel breve termine», spiegava il comunicato di dicembre; un’indicazione che invece è scomparsa nella nota ufficiale di gennaio. Così come è scomparso il riferimento al «medio termine» in riferimento ai rischi creati dal virus: sono in realtà «di breve termine», ha detto il presidente. Powell ha in ogni caso precisato che «diversi sviluppi puntano a migliorate prospettive» per i prossimi mesi di quest’anno, anche se «non dovremmo sottovalutare le sfide che abbiamo di fronte».

Invariata sotto tutti i punti di vista la politica monetaria: tassi a quota 0-0,25%, fermi fino a quando occupazione e inflazione non raggiungeranno gli obiettivi. Confermati anche gli acquisti di titoli di stato per 80 miliardi di dollari mensili e di asset-backed securities per 40 miliardi. La Fed resta pronta ad ampliare la propria manovra nel caso emergesse il rischio di non poter cogliere i propri bersagli: sul mercato del lavoro, sull’inflazione. Compresa, in questo caso, la riduzione degli effetti duraturi dell’epidemia. La decisione è stata presa, anche in questo caso, all’unanimità.