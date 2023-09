La Fed lascia i tassi invariati, ma la stretta non è conclusa

A sostegno della maggior durata della stretta, le proiezioni macroeconomiche prevedono un più elevato rischio sui prezzi rispetto a giugno, sia pure in uno scenario complessivo che punta a un soft landing, a un costo limitato della manovra restrittiva. Le indicazioni sull’inflazione non sono molto variate: 3,3% per fine anno (dal 3,2%), 2,5% per il 2024 (invariato) e 2,2% per il 2025 (dal 2,1%) e 2% per il 2026. Analoghe le indicazioni per la core inflation: si passa dal 3,7% di quest’anno, al 2,6% nel 2025, al 2,3% nel 2025 e al 2% nel 2026.

È la disoccupazione che resta più bassa del previsto (e probabilmente, per quanto possa essere triste dirlo, del voluto): dal 3,8% di fine anno (era 4,1% a giugno), salirà al 4,1% nel prossimo e nel successivo (invece di portarsi al 4,5%), per poi tornare al 4% che è considerato il valore di equilibrio (in un certo senso, l’obiettivo di lungo periodo). Anche il pil sarà più brillante del previsto: 2,1% quest’anno (dall’1% di giugno), 1,5% nel 2024 (era 1,1%), 1,8% nel 2025 (invariato) e nel 2026. Uno scenario tutto sommato benigno per una fase di disinflazione.

