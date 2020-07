La Fed mantiene la rotta: tassi fermi fino al termine della crisi epidemica

Le condizioni finanziarie, come del resto la Fed aveva già notato a giugno, sono migliorate anche grazie alle iniziative prese, che mostrano di aver funzionato. Anzi, come ha spiegato Powell, la Fed si è resa conto che «non avevamo bisogno di così tanti finanziamenti quanti pensavamo»; anche se, ha aggiunto, è importante che «i programmi restino attivi».

L’andamento dell’economia è appeso al virus

Una sola indicazione sul futuro: «L'evoluzione dell'economia dipenderà in modo significativo dall'andamento del virus» e quindi dell'epidemia. Non tanto dalle decisioni politiche sui lockdown: «Una piena ripresa – ha spiegato Powell – è improbabile fino a quando le persone non saranno fiduciose nel fatto che è sicuro riprendere un'ampia gamma di attività»; e il ritorno al lavoro almeno nei settori che non richiedono vicinanza fisica «dipenderà dall'essere in grado di tenere il virus sotto controllo, che a sua volta dipenderà dall'indossare le mascherine e da altre misure di distanziamento sociale». In ogni caso, secondo la Fed, gli Usa sono «entrati in una nuova fase, nel contenimento del virus che è essenziale per proteggere la nostra salute e la nostra economica».

I tassi sono rimasti fermi allo 0-0,25% e lo resteranno fino a quando – ha ripetuto il comunicato – l'economia Usa non avrà totalmente superato la crisi e si sarà avvicinata agli obiettivi di piena occupazione e stabilità dei prezzi. Iin questo senso la forward guidance, malgrado qualche aspettativa degli investitori, non è cambiata ed è rimasta scarna – mentre non c'è stata alcuna indicazione sulla politica del controllo della curva dei rendimenti di cui si è molto parlato nelle ultime settimane.