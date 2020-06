La Fed mantiene la rotta: tassi a zero e acquisti ai ritmi attuali «per i prossimi mesi»

Più interessanti sono allora le indicazioni sui tassi di lungo periodo, che possono essere considerati come un obiettivo, o anche il livelo di equilibrio per l’economia americana. per questi non si registra nessuna variazione di rilievo, rispetto a dicembre: sono indicati in media (e in mediana) intorno al 2,5 per cento. Se ne può trarre la conseguenza che la Fed non vede una danno permanente all’economia americana generata dall’epidemia e dal lockdown imposto in alcuni Stati. «Ho la speranza - ha confermato Powell in conferenza stampa, riferendosi a questi fattori strutturali - che non le cambieremo», anche se potrebbe semplicemente essere «troppo presto» per queste valutazioni.

Le proiezioni indicano un pil in calo del 6,5% quest’anno, con un parziale rimbalzo del 5% e un aumento del 3,5% nel 2022. I range sono però piuttosto ampi, a segnalare l’incertezza dei governatori: -10-4,2% quest’anno, -1 - +7% per il prossimo, 2-6% per il 2022. L’inflazione viene indicata nello 0,8% quest’anno (1% il core) con una lenta ripresa verso l’1,7% del 2022.