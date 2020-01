La Fed mantiene i tassi fermi all’1,50%-1,75% Leggero aumento per i tassi pagati sulle riserve. Il cambiamento climatico? «Tocca ai politici eletti» di Riccardo Sorrentino

Tassi fermi alla Federal reserve. La banca centrale Usa ha mantenuto il costo ufficiale del credito all’1,50-1,75% con un voto unanime. Anche la diagnosi dello stato dell’economia degli Stati Uniti è rimasta sostanzialmente invariata.

Aumenta però all’1,50%, dall’1,45%, il tasso per i reverse repo introdotti dopo le turbolenze sul mercato monetari, e all’1,60% dall’1,55% - 10 punti base e non più 5 al di sopra del minimo del corridoio dei tassi ufficiali - quello pagato sulle riserve (obbligatorie e in eccesso) «per migliorare il trading nel mercato dei federal funds». L’obiettivo è di mantenere il tasso sulle riserve ben all’interno del corridoio (1,50-1,75%) del costo del credito ufficiale.

Si è trattato di «aggiustamenti tecnici», ha spiegato il presidente Jeremy Powell in conferenza stampa e «non costituiscono un cambiamento nell’orientamento di politica monetaria». I repo dureranno almeno fino ad aprile, ma la Fed intravvede una fine graduale di questo tipo di operazioni e, insieme, un aumento del tasso minimo. In ogni caso le riserve non dovranno scendere al di sotto del livello di settembre, «ossia 1.500 miliardi di dollari» e dovranno muoversi in un range «sostanzialmente più elevato».

Secondo la Fed, i consumo ora crescono a un ritmo «moderato», e non più «forte» come nel comunicato di dicembre. L’attuale politica, inoltre, è considerata appropriata perché sostenga il ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2%, mentre a fine 2019 era appropriata a sostenere un’inflazione già «vicina» all’obiettivo. Si è tratta to di una correzione, ha spiegato Powell, introdotta «per evitare incomprensioni»: evitare che la Fed appaia soddisfatta dell’attuale livello di inflazione.

L’inflazione core, misurata attraverso l’indice Pce (personal consumption expenditures) -preferito dalla Fed - è infatti in leggera flessione e a novembre, l’ultimo dato disponibile, era pari all’1,6% dal l’1,8% di agosto. L’indice complessivo oscilla invece da quasi un anno tra l’1,35% e l’1,5 per cento. «I dati disponibili - ha detto Powell - suggeriscono livelli simili per dicembre».