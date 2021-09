La Fed prepara l’annuncio del tapering, ma non dà indicazioni sui tempi

2' di lettura

La Federal reserve continuerà ad acquistare titoli. A un ritmo immutato: 80 miliardi di Treasuries e 40 miliardi di mortgage backed securities al mese. Se però i progressi fino a ora realizzati dall’economia «continueranno come atteso» il Comitato di politica monetaria ritiene che un rallentamento nel loro ritmo è nell’ordine delle cose. I tassi restano fermi allo 0-0,25%.

Poco più preoccupata anche la diagnosi sull’economia: l’inflazione è «elevata» - a giugno era generalmente «aumentata», ma continua a essere ricondotta a fattori puramente transitori. La crescita continua, anche se «l’aumento nei casi di Covid 19 ha rallentato la ripresa» dei settori colpiti più severamente dall’epidemia.

A questo leggero aumento delle preoccupazioni fa riscontro una piccola novità nei “dot”, i puntini con cui ciascun componente del Comitato indica le proprie previsioni sui tassi. La mediana per il 2022, è aumentata, passando dallo 0,125% - che corrisponde ai tassi attuali, 0-0.25% - allo 0,25%. I banchieri centrali che immaginano tassi fermi anche l’anno prossimo sono diventati nove, mentre erano dodici a giugno. Almeno un governatore che immaginava due rialzi ora ne indica tre.

Si è quindi modificata, di conseguenza, anche la previsione - in realtà un’aggregazione di proiezioni - per il 2023 - la mediana passa dallo 0,625% (ossia 0,5-0,75%) fino all’un per cento: sono quasi due rialzi dei tassi in più; mentre per il 2024, per la prima volta preso in considerazione, il Fomc prevede tassi all’1,75%.

Le proiezioni economiche in senso stretto indicano un pil al +5,9% quest’anno, rivisto dal +7% delle stime di giugno, ma al +3,8% nel 2022, dal +3,3%,e al +2,5% per il 2023, dal 2,4%. La prima previsione per il 2024 punta al 2%. Di conseguenza il tasso di disoccupazione è stato rivisto al 4,8% per quest’anno (dal 4,5%) ma confermato al 3,8% e al 3,5% per 2022 e 2023. Per il 2024 è indicato un 3,5%. Il rinvio dell’annuncio del tapering è probabilmente legato al peggioramento delle prospettive di breve periodo.