La Fed prolunga gli acquisti di titoli per rilanciare l’economia e l’occupazione Restano invariati i tassi, ma gli acquisti di titoli di Stato e di titoli delle agenzie garantite dallo Stato non hanno più un valore tecnico ma dureranno fino a quando non saranno realizzati ulteriori progressi su inflazione e occupazione. di Riccardo Sorrentino

(REUTERS)

3' di lettura

Politica invariata per la Fed. Cambiano però, e in modo significativo, le condizioni che ne determinano la durata. La Federal reserve ha mantenuto fermi i tassi di interesse allo 0-0,25% e ha affermato che continuerà ad aumentare gli acquisti di titoli si Stato a un ritmo di 80 miliardi al mese e di titoli delle agenzie garantite dallo Stato a un ritmo di 40 miliardi, «fino a quando - e questa è la vera novità - non saranno stati realizzati notevoli ulteriori progressi verso gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi».

Finora, gli acquisti erano realizzati “semplicemente” per garantire un «funzionamento senza intoppi del mercato e per assicurare condizioni finanziarie» appropriate, che ora appaiono come obiettivi secondari. Gli acquisti di titoli passano quindi da uno strumento puramente tecnico, varato per assicurare la corretta trasmissione all’economia reale delle decisioni della Fed, a uno strumento pieno di politica monetaria. La conseguenza concreta è che gli acquisti di titoli potranno ora durare più a lungo.

Gli investitori si attendevano questa nuova formulazione già per la riunione di novembre, ma queste aspettative sono poi andate deluse. Le nuove indicazioni, inoltre, non potranno significativamente cambiare le attese dei mercati, che da tempo considerano superata la funzione puramente tecnica degli acquisti di titoli e puntavano piuttosto a qualche indicazione sui Bond a più lunga scadenza, i cui rendimenti stanno salendo in modo forse non appropriato alla situazione dell’economia.

La prima reazione dei titoli di Stato, non a caso, è stata una flessione dei prezzi e un corrispondente leggero rialzo dei rendimenti. Il presidente Jerome Powell considera però questa formulazione - ha spiegato in conferenza stampa - «un potente messaggio»: le precedenti indicazioni erano «temporanee» mentre le nuove «legano questi acquisti a effettivi ulteriori notevoli progressi verso gli obiettivi» della Fed.

Ferme anche le proiezioni sui tassi di interesse, che dovrebbero restare invariati fino a tutto il 2022. Solo per il 2023 alcuni, pochi, componenti del comitato immaginano - come a settembre, del resto - un rialzo del costo della liquidità, anche se la mediana delle singole previsioni non cambia e resta ferma allo 0-0,125%. Confermate anche le indicazioni per il lungo periodo: il tasso di equilibrio mediano è sempre il 2,5%.