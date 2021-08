La Fed pronta a lanciare la ritirata. La svolta attesa per settembre

3' di lettura

Escalation della preoccupazione a Wall Street per i drammi a Kabul: due attentati letali, attribuiti ad affiliate di Isis in Afghanistan, sono avvenuti nei pressi dell'aeroporto dove era in corso la frenetica evacuazione di personale americano e alleato e di afgani a rischio. Tra le decine di vittime ci sono soldati statunitensi. E se la ritirata sulle piazze finanziarie è stata nell'immediato contenuta, l'ombra del terrorismo e di spirali di crisi geopolitiche si allunga adesso sugli investitori...