La Fed spedisce al tappeto il superdollaro. È davvero la fine di un mito?

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una settimana vissuta in trepidante attesa dei dati sull’inflazione Usa si è chiusa in gloria per i mercati azionari, pronti a festeggiare la discesa oltre le attese dell’indice dei prezzi con una nuova ondata di acquisti e nuovi primati (storici o comunque ultradecennali) degli indici. Il possibile passo indietro della Federal Reserve su eventuali ulteriori rialzi dei tassi oltre quello che resta scontato per la riunione del 26 luglio ha fatto scendere i rendimenti obbligazionari e ridotto i differenziali...