La Fed spinge gli acquisti al 42% del pil, ma i rendimenti salgono Nel primo meeting sotto l’Amministrazione Biden, la banca centrale Usa non cambierà marcia, ma dovrà prepararsi ad affrontare gli effetti del maxipiano fiscale del presidente proprio mentre la situazione economica, tra tassi in rialzo e Borse euforiche, rende più difficile intervenire di Riccardo Sorrentino

Nel 2021 crescerà il peso dei bilanci delle banche centrali sul PIL

Si apre una fase nuova, per la Federal reserve. Non porterà a nuove iniziative nella sua prima riunione del 2021, né sarà segnata da una evidente discontinuità: la politica monetaria resterà ferma, e conserverà un orizzonte temporale piuttosto lungo.

La presidenza Biden, però, si farà sentire, e non soltanto perché ha lasciato la Casa Bianca Donald Trump, volutamente irrispettoso delle forme che reggono – per precisi motivi economici – i rapporti tra potere esecutivo e banca centrale, ma anche perché la nuova amministrazione ha l'intenzione di varare un nuovo maxipiano da 1.900 miliardi, in aggiunta agli interventi fiscali da 4mila miliardi già decisi in precedenza.



Le difficoltà di Biden

Analisti e investitori si aspettano che la Federal reserve assecondi le scelte della nuova amministrazione, anche se sono consapevoli che il cammino verso l'approvazione del piano non è facile (anche se non mancano segnali di un’intesa bipartisan). In mancanza lo stimolo fiscale dovrà essere spezzettato, facendogli perdere coerenza ma anche tempestività.



Una riunione di attesa

La Fed aspetterà, dunque, prima di prendere in considerazione la nuova situazione. In ogni caso, non farà nulla per contrastare i progetti di Biden: non ci sono le condizioni anche solo per preannunciare, per esempio, l’inizio di una normalizzazione della politica monetaria. Almeno per quest'anno, non accadrà nulla: troppa l'incertezza, ancora diseguali i risultati economici conseguiti dalla banca centrale, tra quei pochi che sono davvero raggiungibili in questa crisi così atipica, “esogena”.

Rendimenti a lunga in rialzo

La Federal reserve si trova infatti di fronte a un piccolo paradosso. I suoi acquisti di titoli, cumulati nel tempo, hanno ormai raggiunto il 42% del pil americano, ma non tutto va perfettamente nel verso giusto. I rendimenti delle scadenze più lunghe – dai dieci anni in poi - dei T-Bond, in quest'ultima fase, sono rapidamente cresciuti e hanno annullato i risultati ottenuti durante il 2020: sono ormai uguali o superiori a quelli di inizio marzo quando – negli Usa – il covid era presente ma non era stata ancora dichiarata l'emergenza nazionale.



Tutta la curva, è vero, resta lontana dai livelli di inizio 2020, ma il rialzo dai rendimenti di luglio (e, a confermarne la rapidità, anche da quello da dicembre), è evidente. In questa fase, in cui per i governi è preferibile allungare la durata della propria esposizione, per godere più a lungo di tassi bassi, non è una situazione favorevole. I rendimenti sono inoltre l’elemento davvero “sotto controllo” della Banca centrale: fino a che punto questa evoluzione è benvenuta o addirittura voluta?