La Fed stretta tra inflazione e crescita

A giugno, aveva sorpreso tutti. La Federal reserve era apparsa improvvisamente “hawkish”, come dicono gli americani, più “falco” di quanto si era pensato fino ad allora. Il cambio di strategia – con l'adozione dell'inflazione media del 2% “nel tempo – aveva modificato le aspettative sui prezzi riportandole al livello giusto e nel frattempo l'inflazione – compresa, a differenza di quanto accade in Eurolandia, l'inflazione core – era balzata in alto. Prima o poi doveva accadere.

I mercati hanno assorbito la novità ma, forse anche per il fatto che il messaggio è stato leggermente smussato nei successivi interventi dei governatori, non hanno realmente cambiato rotta. L'indice delle condizioni finanziarie complessive, calcolato dall'Università di Chicago sulla base di oltre 100 indicatori diversi, in modo da valutare l'intera catena di trasmissione delle scelte della banca centrale, è del resto calato ancora, portandosi ai minimi di tutta la fase pandemica, ai livelli di agosto 2014: la politica monetaria, e i suoi effetti, non è mai stata così accomodante da allora.

Tassi a lunga ancora in calo





Esaminando le componenti principali, è importante capire come la Fed valuta per esempio l'andamento dei rendimenti. La componente a breve – un mese, tre mesi - più legata alla politica monetaria ha segnato un moderatissimo rialzo, mentre la parte a lungo termine ha segnato un'ulteriore flessione, legata, secondo diversi analisti, alle maggiori incertezze sull'andamento della pandemia e ai timori sulla crescita. Il cambio del dollaro, intanto, pur restando nel corridoio relativamente ristretto in cui si muove da inizio anno - 110-115, grosso modo – ha leggermente guadagnato terreno rispetto ai livelli di inizio giugno.

Liquidità ancora in azione





Non è sembrato particolarmente turbato dalla piccola svolta di giugno l'azionario: l'indice Wilshire 5000, il più ampio, ha continuato la sua corsa rapidissima iniziata contemporaneamente all'avvio delle misure pandemiche di politica monetaria e fiscale. Così come è stata confermata – ma i dati risalgono ancora ad aprile – l'accelerazione nei prezzi delle case. Nel complesso sembra che i mercati finanziari siano ancora condizionati dall'ampia liquidità, mentre le nuove aspettative hanno inciso solo marginalmente.

Un tantrum da evitare

Può essere contenta la Federal reserve di questa situazione? La banca centrale Usa deve sicuramente evitare, in vista della riduzione degli acquisti dei titoli di Stato e dei titoli delle agenzie di mutui – 80 miliardi di dollari al mese – ogni forma di “tantrum”, di reazione capricciosa da parte dei mercati come avvenne, oltretutto a livello globale, nel 2013, quando Ben Bernanke iniziò ad avvertire gli investitori che gli acquisti di titoli, in una data futura non ancora precisata, sarebbero stati ridotti. Il conseguente irrigidimento delle condizioni finanziarie causò un rinvio del cosiddetto tapering.