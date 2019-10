La Fed taglia i tassi di un quarto di punto all’1,50%-1,75% Resta confermata la diagnosi positiva dell’economia. Due i voti contrari di Riccardo Sorrentino

Un nuovo taglio. La Federal reserve, ha deciso di abbassare ancora i tassi sui Fed Funds, portando il corridoio di oscillazione all’1,50%-1,75% dal precedente 1.75%-2%. La decisione è stata presa a maggioranza: due consiglieri - Esther L. George e Eric S. Rosengren, che erano stati contrari anche al taglio di settembre - avrebbero preferito mantenere i tassi fermi.

Diagnosi confermata

Il comunicato non ha modificato la diagnosi dell’economia, e la decisione sembra quindi ancora una volta una mossa di risk management contro la riduzione delle aspettative di inflazione - non basse, però, come in Eurolandia - e il rallentamento dell’economia globale (che su quelle attese può incidere). Continuano però a pesare, su queste prospettive, forti incertezze.

Aspettative di inflazione ancora basse

Il mercato del lavoro resta dunque «forte», e il tasso di disoccupazione «basso», con una domanda dei consumatori «in crescita a un ritmo rapido» e investimenti che «restano deboli». Le aspettative di inflazione misurate da strumenti di mercato sono «basse» mentre quelle misurate dai sondaggi restano «poco variate».

Investimenti deboli

Il pil nel terzo trimestre - secondo i dati diffusi mercoledì 30 ottobre - è infatti risultato in crescita dell’1,9% annualizzato, dopo il 2% del secondo trimestre e il 3,1% del primo. Sono soprattutto calati gli investimenti (-1,5%), parzialmente sostenuti soltanto dalla componente della proprietà intellettuale: gli investimenti in strutture sono calati del 15,3%, quelli in macchinari del 3,8%.