La Fed taglia i tassi di interesse all’1,75-2% La decisione è stata presa a maggioranza di Riccardo Sorrentino

4' di lettura

La Federal reserve ha deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base all’1,75-2%. Poche le variazioni alla diagnosi sull’economia Usa: gli investimenti privati in particolare appaiono oggi «indeboliti», mentre a fine luglio erano semplicemente «fiacchi», insieme alle esportazioni, la vera novità del comunicato di settembre.

Tre voti contrari

La decisione è stata presa a maggioranza. Un componente del Comitato dfi politica monetaria (il Fomc) - James Bullard della Fed di St. Louis - avrebbe preferito un taglio più incisivo, di 50 punti base; mentre due - Esther L. George della Fed di Kansas City e Eric S. Rosengren della Fed di Boston - avrebbero preferito non toccare i tassi.

In forse un terzo taglio entro fine anno

Le indicazioni dei singoli governatori sul futuro percorso del costo ufficiale del credito non fa immaginare però una lunga serie di tagli. Sette componenti del Comitato intravvedono un altro taglio prima della fine dell’anno, ma la mediana delle indicazioni dell’intero Comicato punta al livello attuale: una nuova riduzione del costo del credito non è scontata.



Tassi fermi o in rialzo nel medio termine

Per l’anno prossimo, invece, otto governatori immaginano tassi uno scalino più basso rispetto a oggi (1,50-1,75%), una soglia sotto la quale, evidentemente, il Fomc non intende scendere; ma, di nuovo, la mediana punta al livello attuale. Per il 2021 si immagina un rialzo al 2-25% mentre per il 2022, per la prima volta preso in considerazione nelle proiezioni, non si esclude un ulteriore aumento dei Fed Funds rate. Il livello di lungo periodo, che può essere anche considerato l’obiettivo della normalizzazione dei tassi, è solo marginalmente sceso ma resta tra il 2,5 e il 2,75%.

Prevista una crescita leggermente più alta

Le proiezioni macroeconomiche sono coerenti con le indicazioni di Powell. Indicano una crescita leggermente più alta per il 2019 (2,2% contro il 2,1% indicato a giugno), invariata per l’anno prossimo (2%) e di nuovo più rapida nel 2012 (1,9% rispetto all’1,8%). Per il 2022, la prima previsione punta all’1,8%. Sono ritmi che vanno valutati tenendo conto che la crescita di lungo periodo, sostenibile, è pari all’1,9%. Invariate le indicazioni sull’inflazione, segno che anche questo taglio dei tassi, come il precedente, è una misura di risk management contro le incertezze delle prospettive globali che pesano sulle aspettative di inflazione. «L’economia Usa continua ad andare bene», ha spiegato Jerome Powell in conferenza stampa.