La Fed taglia i tassi di un quarto di punto al 2-2,25%: prima volta dal 2008

Riprende il reinvestimento dei titoli

La Fed è andata anche oltre il taglio dei tassi. Dal 1° agosto riprenderà a investire i titoli in portafoglio scaduti, destinando fino a 20 miliardi al mese ai Treasuries, in modo da replicare la duration dei titoli di Stato attualmente sul mercato. La quota in eccesso ai 20 miliardi sarà invece destinata a mortgage-backed securities di Fannie Mae e Freddie Mac, le due agenzie statali attive sui mutui immobiliari.