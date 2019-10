La Fed torna a comprare titoli di Stato contro il rischio credit crunch. «Ma non è un nuovo Qe» La Federal Reserve sta valutando l'acquisto di Treasury per evitare il ripetersi delle recenti tensioni sui mercati monetari di Marco Valsania

NEW YORK - La Federal Reserve si darà agli acquisti di titoli del Tesoro a breve nella sua campagna per garantire adeguata liquidità e riportare la calma sul cruciale mercato monetario americano. L'impegno è stato preso direttamente dal chairman della Fed Jerome Powell, in un discorso alla National Association for Business Economics a Denver.



«Il momento è arrivato», ha detto Powell riferendosi alla necessità di tornare a far crescere il portafoglio di asset della Banca centrale. In agosto la Fed aveva cessato i piani di riduzione del suo bilancio, ma aveva evitato di prevedere un suo nuovo incremento reso invece adesso necessario dalle scosse sulla piazza dei finanziamenti a breve. «I miei colleghi e io presto annunceremo misure per accrescere nel tempo le riserve» nel sistema.

Il chairman non ha offerto dettagli nè dimensioni delle operazioni considerate, che alcuni analisti hanno ipotizzato in alcune centinaia di miliardi di dollari nel corso di numerosi mesi.



La nuova mossa della Fed scatta dopo che iniezioni ad hoc di liquidità sulla cosiddetta piazza “repo”, i finanziamenti a brevissimo termine tra le banche, sono parse insufficienti a risolvere tensioni che tendevano a spingere al rialzo i tassi interbancari in risposta a una carenza di risorse. Nuove misure, di più ampio respiro, erano così parse sempre più in gioco, all'ordine del giorno probabilmente in occasione del prossimo vertice del 29 e 30 ottobre.



Powell ha da Denver ufficialmente sollevato il sipario su questa nuova incarnazione del Quantitative easing, cioè di acquisti di asset sicuri in cambio di liquidità. Anche se obiettivi e strumenti appaiono diversi rispetto al passato: la mossa è intesa ad assicurare il corretto funzionamento di un'arteria di prestiti a brevissimo termine, tradizionalmente overnight, anzichè a stimolare l'economia.