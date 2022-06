La Fed valuta un rialzo da 0,75 punti ma rischia di apparire in preda al panico

La normalizzazione delle condizioni finanziarie

L’INDICE FED CHICAGO DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE Loading...

Quel che occorre è che i mercati, ordinatamente, facciano una parte importante del lavoro della Federal reserve. Oggi hanno capito che la Fed vuol fare sul serio - forse anche “troppo” - e stanno portando la condizioni finanziarie verso un territorio restrittivo. L'indice di Chicago, che le misura sulla base di più di cento indicatori diversi in modo da tener conto di tutta la catena di trasmissione della politica monetaria, è ormai salito a quota -0,278 dopo aver toccato un minimo - durante la pandemia - di -0,725. Ancora a gennaio era a -0,60 e quota zero - che coincide per costruzione con la media di lungo periodo - può essere considerato, con qualche riserva, il confine tra un'area di “espansione” monetaria e una restrittiva.

Occupati ancora in crescita

NUMERO DEGLI OCCUPATI NON AGRICOLI Loading...

Anche così, gli Stati Uniti sono evidentemente ancora lontani da una fase restrittiva. I tassi reali sono ancora ampiamente sotto zero – lungo tutte le scadenza e soprattutto quelle più brevi, che riflettono e incarnano la politica monetaria – malgrado il rialzo dei rendimenti. La forza del mercato del lavoro, che non ha cambiato direzione, e quello delle retribuzioni, parlano di un'economia malgrado tutto in buona salute. L'idea della Fed, di raffreddarla senza mandarla in recessione – per quanto azzardata – può ancora trovare sostenitori.

Il dilemma dell’inflazione

INFLAZIONE USA Loading...

È anche possibile che la Fed voglia veder più chiaramente cosa si nasconda dietro il piccolo calo dell'inflazione Pce di aprile (i dati di maggio non sono ancora disponibili) dal 6,6 al 6,3%. I mercati hanno dato molta importanza al rialzo dell'indice Cpi di maggio, salito dell'8,6%, ma non è questo l'indice di riferimento della banca centrale Usa, che preferisce guardare - perché meglio riflette l'effetto della domanda interna - l'indice degli acquisti personali, a sorpresa in calo ad aprile. Non c'è spazio per compiacimenti, ovviamente: la media a 36 mesi dell'inflazione, scesa fin sotto l'un per cento nel periodo della lowflation, ha toccato l'obiettivo del 2% a ottobre e da allora è salita, fino a toccare il 2,7%. La stretta va continuata, anche se non necessariamente “a strappi”.

Una decisione delicata

È allora, quello dei 75 punti base, uno scenario da escludere? No. A questa Fed, a differenza di quella di Ben Bernanke - dare indicazioni per un futuro troppo lontano non piace molto. Di fronte all'incertezza ha sempre preferito un approccio pragmatico, legato ai dati, rinunciando al compito di ridimensionare l'incertezza stessa e quindi, in parte, a quello di plasmare le stesse aspettative. In questo senso non si può escludere l'“errore” di una manovra eccessiva. Anche perché, a questo punto deludere i mercati potrebbe lanciare il messaggio sbagliato: non quello che esprime prudenza, ma quello che incarna la volontà di essere più colomba di quanto probabilmente desiderato.