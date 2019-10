La Fed vara l’alleggerimento della riforma bancaria post-crisi nonostante i timori di nuovi rischi

Nuova flessibilita' la Fed ha anche introdotto per grandi banche estere che operino negli Usa quali Deutsche Bank, che a tutt'oggi, nonostante crisi e tagli, ha negli Usa asset per 175 miliardi. Ha escluso, in particolare, di stabilire requisiti piu' severi per la liquidita' delle cosiddette Intermediate holding companies, IHC, attraverso le quali queste banche operano in America. L'idea e' piuttosto quella di muoversi per valutare interventi in cooperazione con le autorita' internazionali, rinunciando a procedere con decisioni unilaterali. La maggior flessibilita' riguarda anche requisiti di capitale e stress test ai quali essere sottoposti. Piu' rigidi gli standard resteranno per istituti esteri considerati impegnati in attivita' rischiose quali i finanziamenti a breve.

In concreto, le banche estere potranno evitare giri di vite sul fronte della liquidita', mantenendo solo riserve liquide per coprire un massimo di 25,5 giorni di operazioni, non i 30 giorni che erano parsi in gioco. Su requisiti di liquidita' e generale trattamento delle filiali di banche estere Qualres ha precisato che la Fed dedichera' “attenzione nei prossimi mesi”. Il Wall Street Journal ha indicato che alcuni gruppi, quali Ubs e Credit Suisse, potrebbero alla fine fare i conti comunque con street. “I regulators americani hanno una lunga tradizione di trattare le banche estere come gli istituti domestici - ha spiegato Powell - E' la cosa giusta da fare e aiuta anche le banche statunitensi, perche' il banking e' un business globale e un clima equo negli Usa facilita un medesimo clima quando loro competono all'estero”.

La Fed ha anche ammorbidito per tutti, istituti americani e non, la richiesta dei cosiddetti “living will”, i testamenti biologici delle banche per orchestrare una eventuale ordinata liquidazione in caso di crisi. Anche i piu' grandi istituti li dovranno sottoporre ogni quattro anni e non ogni anno, con versioni meno complete ogni due anni. La Volcker rule, la regola che metteva al bando gran parte dell'attivita' speculativa e nei derivati delle banche condotta con capitali propri, era gia' stata ammorbidita. Nei giorni scorsi la revisione della Volcker Rule e' stata approvata dopo che altre quattro authority federali coinvolte avevano gia' dato il loro assenso. Garantira' in futuro maggior flessibilita' alle banche e meno restrizioni nel trading. “Il trading proprietario rimane vietato - ha fatto sapere la Fed - Ma le revisioni offrono chiarezza e certezza su attivita' consentite dalla legge”, a partire dal primo gennaio 2020 e con un periodo di adeguamento per le banche fino al primo gennaio del 2021. Tre le modifiche, i controlli interni piu' stringenti saranno riservati per gli istituti con le maggiori attivita' di trading e passivita'. Posizioni detenute per meno di 60 giorni non ricadranno automaticamente nel divieto al trading proprietario e la documentazione richiesta per operazioni di trading e hedging viene semplificata.