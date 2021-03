La felicità? Abita in Finlandia. L’Italia recupera ma resta giù

4' di lettura

Si può stendere una classifica della felicità? Una classifica collettiva della felicità, individuando ad esempio se c'è o meno una popolazione più felice di un'altra? E soprattutto ci si può porre questa domanda nell'anno del Covid? A tutte queste domande la risposta è sì. Anche quest'anno infatti sono stati diffusi i dati del World Happiness Report redatto dalla United Nations Sustainable Development Solutions Network in base ai dati del Gallup World Poll. Subito un chiarimento questo non è il Fil, la felicità interna lorda, indice ormai stabilmente introdotto in uno Stato come il Bhutan e oggetto di dibattito anche in altri Paesi. Questo è un classico indice, di quelli cioè che mette insieme i più classici degli indicatori economici come il tasso di disoccupazione, l'aspettativa di vita per gli anziani, il sistema scolastico, la stabilità economica e l'adeguatezza degli stipendi.

Prima le sorprese e poi il vincitore

La sorpresa è che l'Italia risale questa classifica di tre posizioni passando dal 28esimo posto al 25esimo. Ora si può considerare il risultato “nonostante” l'emergenza che stiamo vivendo e si può considerare il risultato riflettendo invece sul fatto che in ben 24 Paesi si vive meglio che il nostro. A differenza di altri Paesi, secondo i ricercatori del World Happiness Report, la risposta dell'Italia al virus è stata insoddisfacente, principalmente per una scarsa adesione della popolazione alle misure richieste e i pochi controlli, nonostante le misure messe in atto nei primi mesi della pandemia fossero stringenti.

Il Paese vincitore

E adesso il vincitore: in testa alla classifica c'è la Finlandia. La motivazione? Questo posizionamento è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, elemento che in questo momento di pandemia ha contribuito a proteggere il benessere delle persone, si legge nel report. Esattamente il motivo, opposto, che spiega il risultato italiano.

Cosa ha esaminato il report

Il report ha cercato di rispondere a una domanda fondamentale: perché i tassi di mortalità sono così diversi nel mondo? Il dato è infatti molto più alto in America e in Europa rispetto ad Asia, Australia e Africa. I fattori determinanti includono: l'età della popolazione, l'essere un'isola o meno, la prossimità ad altre zone altamente infette. Alcune differenze culturali, inoltre, hanno ulteriormente contribuito a modificare il tasso: la fiducia nelle istituzioni pubbliche; la conoscenza maturata in epidemia precedenti; la disuguaglianza nel reddito; la presenza di una donna come capo del governo e persino la probabilità di ritrovare i beni smarriti, come un portafoglio.

I risultati nel mondo

«L'esperienza dell'Asia dell'Est mostra che politiche stringenti non solo hanno controllato la pandemia in modo efficace, ma hanno anche contrastato l'impatto negativo dei bollettini giornalieri relativi alle infezioni sulla felicità delle persone», afferma Shun Wang, professore del Development Institute Coreano. Il report analizza infatti come la questione della salute mentale è stata una delle grandi ricadute della pandemia, ma anche del conseguente lockdown. «Quando la pandemia è iniziata, c'è stato un significativo e immediato declino nei livelli di salute mentale in diversi Paesi. Le stime variano molto a seconda dei criteri di misurazione adoperati, ma il dato qualitativo è simile».