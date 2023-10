La Festa arriva anche al Gemelli: per i pazienti film e incontri con attori e registi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Festa del cinema sbarca al Gemelli. Per il settimo anno consecutivo la sala MediCinema presso il Gemelli sarà una delle sedi dislocate della diciottesima edizione della Festa del cinema di Roma. I pazienti ricoverati potranno vedere alcuni film della Festa e incontrare attori e registi prima della proiezione dei film.



Incontro dei pazienti con Giulio Base e Anne Parillaud

Mercoledì 25 ottobre alle ore 16, con il film A la Recherche diretto da Giulio Base, con Giulio Base e Anne Parillaud, star del cinema francese indimenticabile interprete di Nikita di Luc Besson. Il film è prodotto da Agnus Dei Tiziana Rocca Production con Rai Cinema, in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures e con il contributo del Ministero della Cultura e del Centre National du Cinèma et de l’Image Animée. Giulio Base e Anne Parillaud saranno ospiti della sala MediCinema per introdurre il film e dialogare con i pazienti presenti.

Loading...

É un omaggio a Proust e un tributo a Visconti

Il film rappresenta un omaggio a Proust con un particolare tributo a Luchino Visconti e al cinema italiano degli anni ’70, periodo in cui è ambientata la storia. Ariane, una bella donna dell’aristocrazia francese, e Pietro, uno sceneggiatore di Bmovie, si ritrovano insieme per scrivere una sceneggiatura ispirata ’A La recherche du temps perdu’ di Marcel Proust da sottoporre a Luchino Visconti; potrebbe essere la svolta definitiva della loro carriera, sullo sfondo di un’Italia dilaniata da profondi cambiamenti e conflitti sociali, che non possono non avere ricadute sulle vite dei singoli. Il film è nella sezione non competitiva freestyle, distribuzione Eagle pictures, e ha ottenuto la qualifica di film d’essai, ovvero opera con requisiti culturali e artistici. Il regista e attore Giulio Base è stato recentemente nominato direttore del prestigioso Torino Film Festival.