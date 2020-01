La festa e le lacrime, la Gran Bretagna abbandona l’Ue

A Edimburgo invece, la Sturgeon stamani ha dipinto Brexit come un’imposizione di Londra sulla Scozia, che viene «trascinata fuori dalla Ue contro la volontà della stragrande maggioranza dei cittadini». Oggi è un momento di grande tristezza ma anche di rabbia, ha detto la leader dello Scottish Nationalist Party (Snp) nel suo discorso, ma è importante «mantenere la speranza che un domani potremo determinare il nostro futuro». L’Snp vuole un altro referendum sull’indipendenza in modo che la Scozia possa tornare a essere Paese membro della Ue.



I liberaldemocratici, l’altro partito filo-europeo, hanno dichiarato mestamente che ormai Brexit è una realtà e che d’ora in poi si tratterà di «fare un’operazione di limitazione danni».



Londra città aperta

La bandiera della Ue continuerà a sventolare sul Parlamento scozzese come gesto di sfida a Londra e di solidarietà con i cittadini europei residenti in Gran Bretagna. Altre città inglesi, come Oxford, hanno optato per non ammainare dal municipio la bandiera europea con le stelline gialle.



A Londra invece sventola l’Union Jack su tutti gli edifici governativi e tutti i pennoni in piazza del Parlamento e nel Mall, la via che porta a Buckingham Palace. La capitale però, città cosmopolita con un’alta percentuale di residenti europei, è fortemente contraria a Brexit.

Il sindaco laburista Sadiq Khan ha dichiarato Londra “città aperta”. Oggi il municipio aprirà le sue porte per tutto il giorno ai cittadini curiosi, preoccupati o semplicemente depressi, che potranno accedere gratuitamente alla consulenza di esperti legali e anche di psicologi.

Mentre Nigel Farage, leader del Brexit Party e vero artefice del divorzio dalla Ue, si prepara a celebrare stasera con una grande festa in piazza del Parlamento, il fronte pro-Ue si riunirà sulla South Bank, la riva meridionale del fiume di fronte a Westminster per una protesta contro Brexit.



Luce nell’oscurità

Ogni partecipante all’evento porterà una torcia per «far brillare una luce nell’oscurità che sta per calare sulla Gran Bretagna», secondo gli organizzatori, che temono soprattutto un effetto negativo sui diritti dei lavoratori, sulla tutela dell’ambiente e sul servizio sanitario nazionale. Manifestazioni simili avranno luogo anche in molte altre città in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord.