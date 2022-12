La festa è servita: il nuovo How to Spend it dedicato al Natale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tante idee per prepararsi alle feste in famiglia e in viaggio. Dal 9 dicembre è in edicola con Il Sole 24 Ore il nuovo numero di How to Spend it. Si parte dalle proposte per la tavola: mise en place decorative e originali, piatti, tovaglie, candele e decorazioni d'autore per ispirarsi, declinate nei colori del bianco, del rosso e dell'oro. Per i brindisi di fine anno una selezione dei migliori champagne (con la curiosità delle più insolite degustazioni vintage), perché ci sono assemblaggi che sono veri distillati di rarità e blend frutto di annate imprevedibili, dove il lungo invecchiamento e la sapienza degli chef de cave danno vita a sapori profondi e inediti.

Tante le idee regalo da mettere sotto l'albero: dai servizi di accessori per lei e per lui alla nuova destinazione-moda di Milano nel Quadrilatero, fino allo Speciale Orologi. Fra arte meccanica, alta gioielleria e precisione millimetrica, design ad alte prestazioni e capolavori di fasi lunari, diamanti e tourbillon, ogni segnatempo è abbinato con un tessuto da sera e dettagli couture.

Non mancano i consigli beauty: dall'effetto sparkling ai gloss e le nuance scarlatte per le labbra che fanno festa.

Per chi parte, gli ultimi modelli di trolley e valigie salvaspazio e qualche idea per prenotare last minute un viaggio, in montagna o in una città d'arte. Un servizio speciale è dedicato a quanti amano lo sci e lo stile sulla neve. Questo è il periodo dell'anno più interessante per gli sport invernali, non solo come divertimento, ma anche come occasione di business: le destinazioni simbolo dello stile di vita italiano, dalle Dolomiti al Monte Bianco, sono d'ispirazione per uno shopping che accorcia le distanze fra sportswear e fashion ed è, al contempo, un investimento di benessere.

Fra arte e collezionismo, How to spend it esplora la fantasia creativa e gli indirizzi suggeriti dal designer Pierre-Louis Mascia, va alla scoperta dei quartieri di Seoul con una guida d'eccezione, il direttore di Frieze, Patrick Lee, mentre Patrizia Sandretto Re Rebaudengo porta i lettori in Belgio e a St Paul de Vence, con il suo viaggio nel mondo del collezionismo in compagnia di Hubert Bonnet.