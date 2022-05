La festa di Eroica Montalcino: la bicicletta cresce come traino del territorio

L'Eroica Montalcino ha continuato in questi anni slalomeggiando tra i periodi di lockdown e di chiusura da Covid. Questa volta i partecipanti erano anche liberi da qualsiasi obbligo di mascherina.

Giancarlo Brocci, l’ideatore dell’Eroica (Foto Guido Rubino)

Gli oltre 2mila ciclisti dell'edizione 2022 si confrontano con i 1.400 di un anno fa, confermando una crescita che non registra battute d'arresto. Certo, nulla a che vedere con gli oltre 9mila partecipanti all'edizione di ottobre della Eroica classica di Gaiole in Chianti.

Ma gli organizzatori sono convinti che questi numeri non potranno che continuare ad espandersi. Tanto che anche per l'edizione di Montalcino si sta valutando la suddivisione in due giorni per le diverse distanze in modo da garantire una maggior sostenibilità per il territorio.

«Quello che si raccoglie ogni volta attorno ad Eroica è un popolo straordinario di persone speciali. Noi siamo ben felici di aver messo in moto un mondo straordinario di persone di ogni età che vede in Eroica l'occasione per rappresentare i valori migliori ad iniziare dalla “bellezza della fatica e gusto dell'impresa” sempre più popolare in tutto il mondo», ha commentato Giancarlo Brocci, ideatore di questa iniziativa che riesce a coniugare divertimento, sport, territorio ed economia.

Tanto che anche un altro territorio ad alta vocazione enologica come il Valdobbiadene ha scommesso su questa idea, avendo debuttato a inizio maggio con la prima edizione della Nova Eroica Prosecco Hills: la filosofia rimane quella della riscoperta del territorio a due ruote, ma in questo caso anche con bici e gravel moderne e tecnologiche.