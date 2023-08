La Festa della Madre Terra nella Regione di Cusco

Si chiama Pachamama Raymi, è l'antica “Festa della Madre Terra” e si celebra principalmente nel distretto di Ccatca, ma può essere osservata anche in altre zone di Cusco, come Maras e Oropesa. Questo festival si svolge ogni agosto nella Regione di Cusco ed è un’occasione unica per onorare la natura e ringraziare la Madre Terra per i suoi doni. La celebrazione, radicata nell’epoca preispanica, ha profonde radici nella cultura Inca, in cui la Pachamama era considerata una divinità protettrice dell’Impero e del popolo. Per un giorno i contadini sospendono il lavoro nei campi, concedendo alla terra un momento di riposo. Inizia quindi il rito del pago, con cui si offre alla Madre Terra cibo cotto e prodotto dalla terra stessa, accompagnato da semi di huairuro, chicha de jora e molto altro. Questi doni, preparati con profondo rispetto, vengono posti in una buca come simbolico nutrimento per la Madre Terra. Durante il festival, è possibile assistere a spettacoli tradizionali e ammirare esposizioni di tessuti, immergendosi nella cultura Inca.

3/10 5/10 Menu