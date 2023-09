Con l’approssimarsi dell’inverno, poi, la Festa di San Martino, che cade l’11 novembre, è celebrata in tutto il Paese con grandi eventi, perché è l’ultima festività prima dei 40 giorni di digiuno natalizio. Si tratta del giorno in cui in Ungheria si cucinava e si mangiava l’oca, accompagnata dai primi assaggi dei vini novelli dell’anno, e, per l’occasione, il banchetto era accompagnato da balli, fiere e grandi feste. Secondo la tradizione, mangiare l’oca a San Martino assicura ricchezza tutto l’anno e bere il vino novello regala una buona salute. Tra l’altro tutte le cantine organizzano momenti dedicati alla degustazione dei vini e alla tradizione vitivinicola durante il periodo della vendemmia. Di solito un tour comprende: visite guidate in diverse cantine, degustazioni di vino, pranzo e cena.



