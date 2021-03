La fiaba Dior nella galleria degli specchi di Versailles è (anche) femminista Anche Lanvin, Schiaparelli, Giambattista Valli e Balmain nella tornata finale di una kermesse digitale più appassionante del previsto di Angelo Flaccavento

E alla fine, più del bigiume, più delle negazioni e delle rinunce, potè la sana e umana voglia di divertirsi e folleggiare, di fuggire dalla realtà e rifugiarsi in una dimensione parallela. La vena edonista della moda parigina si rinforza ogni giorno che passa, agli sgoccioli della kermesse digitale, molto più appassionante di quanto a tutta prima si annunciasse.

Maria Grazia Chiuri ambienta il film Dior nella galleria degli specchi dello Chateau de Versailles, luogo fiabesco e mitologico quanto opulento e roboante di ori e stucchi rocaille. La fiaba è il tema di stagione, naturalmente. L'opus, misto non perfettamente coeso di fashion film e sfilata a porte chiuse, è in verità fosco alquanto e per nulla edonista: una fiaba nera che non rassicura, e che non a caso si intitola “Bellezza disturbante”. Disturbante come occupare la galleria degli specchi per poi negarla attraverso un apparato scenico acuminato e pauroso. Per Michel Foucault le immagini riflesse in uno specchio costituiscono un non luogo: quale migliore metafora per l'urgenza escapista che ci attanaglia da che anche mettere semplicemente il naso fuori casa è diventato un evento?

Come negare che per molti lo specchio, ovvero il doppio di sè, è stato l'unica compagnia di confino? C'è dell'altro. Il rapporto di una donna con il proprio io specchiato è complesso; minato da tabù e schemi radicati. La narrativa femminista è parte del racconto Dior nella visione di Chiuri, che a questo giro collabora con l'artista Silvia Giambrone per il set e con la ballerina Sharon Eyal per la coreografia. Giambrone copre gli specchi di cera; li fa germinare di spine e aculei. Le ballerine ci danzano davanti, si graffiano anche - Gina Pane con le spine e le rose scrisse pagine memorabili di body art - mentre le modelle camminano inesorabili, il foulard legato in testa, le scarpe piatte e le gonne a ruota come usava negli anni cinquanta, al limite con il giubbotto di pelle e i pantaloni di tweed da aviatore. L'immagine colpisce per due motivi: è lugubre - il vestito rosso finale, così sanguigno, inquieta proprio, per non parlare degli occhi fumigati e degli sguardi torvi - mentre evidenzia uno scollamento tra la narrativa filmica e gli abiti stessi, tra fiaba e collezione, problema che in Dior persiste da tempo. Il femminismo progressivo e progressista della teoria, infatti, rovina in silhouette femminili nella maniera più tradizionale. Silhouette alle quali è impossibile sfuggire, perché parte dei codici della maison, settati per sempre da un uomo con quanto di idealizzante ne consegue.

Di suo, e di moderno, Chiuri ci mette una leggerezza e una essenzialità di tratto notevoli, oltre che una abilità rara con il prodotto: basterebbe così. Il resto, infatti, è solo cornice e accessorio.

Altrove è proprio una esplosione di edonismo festaiolo, tra Tik Tok generation e rich kids of Instagram. Da Lanvin, Bruno Sialelli dialoga con Jeanne Lanvin, la fondatrice, attingendo a piene mani ad un archivio fatto di tagli liquidi, piume vaporose e languori ruggenti, rimescolati in un collage deragliante, compiaciutamente sciocchino, e presentati in un videoclip degno di MTV girato nelle stanze dell'hotel Shangri-La di Parigi. Come dire: festa sempre e comunque. Il costume è dietro l'angolo, e la coerenza va alle ortiche, ma c'è energia.