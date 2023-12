La Fiat 500 elettrica in vendita negli Usa all’inizio del 2024

La 500e sarà in vendita in tutti gli Stati Uniti

A differenza della precedente 500 elettrica che era venduta solo in California e nell’Oregon per soddisfare le normative ambientali, il nuovo modello sarà disponibile in tutti gli Stati Uniti. In aggiunta gli acquirenti non avranno bisogno di andare da un concessionario per ritirare la 500e, ma potranno effettuare l’ordine sul sito Negozio Fiat Live che provvederà anche alla consegna.

Da subito saranno in vendita le 500e Red Edition

Le prime 500e ad arrivare saranno la 500e Red Edition che si caratterizzano per una vernice rossa oltre che per cerchi in lega da 17 pollici. L’acquisto della versione Red prevede anche una donazione in beneficenza offerta da Fiat alle cause di RED sin al momento dell’ordine. Seguiranno, naturalmente, altre versioni ma per il momento Fiat non le ha ancora annunciate.

