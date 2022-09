La fibra ottica non sente la crisi (e l’inflazione). Le offerte migliori 

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutto aumenta in Italia al di fuori del prezzo della fibra ottica. Anzi: ormai le tariffe sono sotto i 25 euro al mese. Una buona notizia, finalmente. Tanto più che ci serviva davvero, in questo periodo. A settembre, tornati saldamente nella propria abitazione principale, con un campionato di calcio che richiede sulla tv una buona linea internet (con Dazn), il momento è propizio per dotarsi di una connessione migliore. O anche per cambiare operatore e così risparmiare qualcosa, almeno sul costo di internet, grazie alle ultime offerte disponibili.

Guida alle offerte con il calcio

Le migliori al momento, a quanto risulta da un'analisi dei siti degli operatori, sono riservate a chi ha un altro servizio con quella stessa azienda. Come la tv di Sky, nel caso della fibra di quest'operatore. Oppure una sim Vodafone o Wind, per le offerte fibra dei due operatori.A queste condizioni il prezzo dell'offerta fibra scende molto. A 22,99 euro al mese, con Wind 3, più 9,99 euro di attivazione: è il prezzo più basso al momento. Velocità fino a 1 Gigabit al secondo e in più si ottiene il bonus GB illimitati applicabile su tre sim mobili che l'utente sceglie di associare a quest'offerta fissa. Attenzione: per gli utenti in “area bianca”, coperti insomma dalla fibra con i fondi pubblici, il costo sale di molto (34,90 euro più 99 euro di attivazione). A loro converrà cercare altre offerte. Con Vodafone il prezzo sale a 24,90 euro al mese e la velocità a 2,5 Gigabit al secondo. Si noti che è il solo a dare una velocità così alta.Sky concede un prezzo scontato a 22,90 euro al mese per 18 mesi (dopo: 29,90 euro al mese) ai già utenti della sua tv, con velocità a 1 Gigabit. Stessa velocità con Tim, ma senza vincoli, e un prezzo abbastanza ridotto: 24,90 euro al mese. Con questi ultimi tre operatori l'attivazione è gratis, come con Fastweb che chiede 25,95 euro al mese e dà fino a 1 Gigabit. S'intende che questa velocità è solo per chi è coperto da fibra fino alle case, ossia circa il 40 per cento della popolazione. Gli altri avranno allo stesso prezzo una velocità molto inferiore, 100-200 megabit a seconda delle zone, con tecnologia fibra fino agli armadi. Resta una quota di circa il 5 per cento di italiani che non è coperto nemmeno da questa tecnologia e a loro resterebbe l'Adsl o il fixed wireless access. Tra le due meglio quest'ultima.Bisogna vedere quale operatore ci copre con questa tecnologia a condizioni migliori. Linkem chiede 19,90 euro al mese per dodici mesi, dopo 24,90 euro, per 1 Gigabit (velocità massima che comunque non è paragonabile a quella fibra, tecnologia di prima scelta per la banda ultra larga). Stesso prezzo per Eolo ma velocità a 30 Megabit, che salgono a 100 e 200 Megabit se si aggiungono 5 o 8 euro rispettivamente, al canone.

Le offerte fixed wireless

Anche i grossi operatori hanno offerte fixed wireless. Tim a 24,90 euro al mese per 40 Megabit; 100 megabit al secondo con 2 euro in più.Stesso prezzo con Vodafone, con 100 Megabit al secondo per i primi 200 GB scaricati (oltre, la velocità è ridotta moltissimo, a 3 Megabit: dimentichiamoci lo streaming).Wind 3 per il fixed wireless ha la stessa offerta di 22,90 euro al mese, alle stesse condizioni (serve una sim Wind 3).

Per chi non ha la fibra?

Se non siamo coperti dalla fibra, facciamoci un giro tra i siti degli operatori e inseriamo il nostro indirizzo per capire chi ci copre con il fixed wireless e poi scegliamo quello che ci conviene di più.Con 100 Megabit lo streaming non sarà un problema. Dazn dice che bastano 6 Megabit per l'HD e Netflix suggerisce 25 Megabit per il 4K. Tuttavia, meglio avere una connessione molto più veloce di questi livelli minimi, per evitare problemi e anche poter consentire ad altri membri della famiglia di utilizzarla in contemporanea. Teniamo anche conto che la velocità dichiarata dagli operatori è quella massima; quella reale è inferiore. Anche molto inferiore nel caso del fixed wireless o della fibra fino agli armadi. Un'ulteriore perdita di velocità, inoltre, è dovuta alla connessione Wi-Fi domestica. Insomma, meglio abbondare, se abbiamo la fortuna di essere ben coperti dagli operatori italiani.