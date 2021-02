La fiducia nella cura e la cura della fiducia

Le nostre società sono ormai per lo più costituite attorno all'I-mode a spese del we-mode, cioè di un senso collettivo del “noi” e di una fiducia sociale nella comunità di appartenenza. Può essere utile menzionare a questo punto il concetto di epistemic trust, la “fiducia epistemica” (un costrutto centrale negli ultimi sviluppi delle teorie evolutive elaborate dal gruppo di Peter Fonagy dell'University College di Londra - vedi https://www.researchgate.net).

Che, in poche parole, può essere definita come la capacità di considerare l'altro – tra cui caregiver, terapeuti, amici, ecc – come fonte autorevole e affidabile di informazioni. Secondo Fonagy alcuni quadri psicopatologici sono riconducibili, tra le altre cose, anche a un deficit della fiducia epistemica, deficit che per esempio porta sempre a presupporre che le intenzioni dell'altro siano diverse (malevole o pericolose) da quelle dichiarate. A livello individuale ciò comporta lo sviluppo di problemi relazionali, identitari, narcisistici, depressivi; a livello collettivo problemi di “sfiducia epistemica” si riverberano (e lo si vede chiaramente in questo periodo pandemico) in forme di negazionismo, populismo, auto-centrature narcisistiche, chiusure paranoidi nella propria bolla sociale, fino a fenomeni “psicotici” di massa, come diventare seguaci di QAnon o oltranzisti no-vax.

Un breve approfondimento clinico. Lo sviluppo della fiducia epistemica è legato alle dinamiche di attaccamento e alla capacità di mentalizzazione: l'epistemic trust si forma infatti negli scambi precoci tra bambino/a e caregiver, nelle interazioni faccia a faccia, nella sicurezza trasmessa da uno sguardo che accoglie, riconosce e riflette le emozioni dell'altro. È un aspetto fondamentale di molte relazioni: un buon insegnante (che riesce a porsi come fonte affidabile di informazioni) sa mettersi nei panni dei suoi studenti, comprendere e sviluppare le potenzialità di ognuno, consapevole delle sfide e delle frustrazioni che gli studenti devono affrontare. In terapia, per la costruzione di un'alleanza tra terapeuta e paziente è indispensabile l'“aggancio epistemico”, ovvero il terapeuta deve sforzarsi di riconoscere le narrative meno dominanti del paziente (gli aspetti più in ombra) e deve avvicinarli con delicatezza e condividerli, in modo che il paziente senta riconosciuti e accettati alcuni aspetti problematici spesso alla base di sofferenza e vergogna. Tra genitori e figli, professori e studenti, terapeuti e pazienti, ma anche tra governanti e popolazione, c'è una crisi di epistemic trust. Conoscere questo concetto e riconoscere dove è presente o assente (in noi e tra noi) è già un passo verso la sua ricostruzione.