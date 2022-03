La fiera di Art Basel a Parigi si chiamerà Paris+

I punti chiave La squadra

Dopo la notizia eclatante di gennaio, quando Art Basel ha acquisito lo slot al Grand Palais finora occupato da Fiac, sono adesso arrivati nuovi dettagli di quella che sarà la fiera di Art Basel a Parigi, una città che, sempre di più, soprattutto dopo la Brexit, sta riconquistando un ruolo centrale nel mercato dell'arte contemporanea.

Il 24 marzo, la fiera svizzera ha annunciato il nome, il gruppo dirigente e il comitato di selezione per il nuovo evento francese: si chiamerà Paris+, par Art Basel (in inglese Paris+, by Art Basel), un nome che intende celebrare proprio questa posizione di primo piano della città come epicentro culturale e riflettere l’ambizione di Art Basel di creare un evento di punta inclusivo, che si irradi in tutta la città, evidenziando il dialogo dinamico tra le sue industrie culturali, dalla moda al design, al cinema, alla musica.

La nuova fiera sarà diretta da Clément Delépine, che era la co-direttrice della fiera per le gallerie emergenti Paris Internationale, e lavorerà a stretto contatto con la General Manager Virginie Aubert, che invece proviene da Christie's, e con il Deputy Director Maxime Hourdequin, già Deputy Director di Fiac. Anche Jennifer Flay, a lungo direttrice di Fiac, si unirà alla squadra a marzo 2023, come presidente dell'Advisory Board della fiera, cercando così di stabilire una continuità col passato.Il comitato di selezione è composto da galleristi della scena francese e internazionale: sette nel comitato principale e tre per la scena più giovane della sezione Galeries Emergentes. I primi sette sono: Florence Bonnefous di Air de Paris; Ellen de Bruijne dell'omonima galleria di Amsterdam; Daniel Buchholz con sede a Berlino, Colonia e New York; Anton Kern di New York; Niklas Svennung della Galerie Chantal Crousel di Parigi; Georges-Philippe Vallois della Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, sempre a Parigi; e Christophe Van de Weghe di New York. Gli esperti per le gallerie più giovani sono: Isabelle Alfonsi di Marcelle Alix di Parigi; Mark Dickenson della galleria Neue Alte Brücke di Francoforte; e Simone Subal dell'omonima galleria di New York.L’edizione inaugurale di Paris+, par Art Basel si svolgerà al Grand Palais Éphémère dal 20 al 23 ottobre 2022, con l'anteprima il 19 ottobre.