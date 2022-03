La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stanton è un imbonitore da fiera, che lavora in un luna park e dimostra talento tanto come giostraio quanto come truffatore. L'uomo riesce, con grande facilità, a manipolare le persone, grazie a un'ottima capacità retorica: per mettere a segno al meglio i suoi imbrogli, inizia a lavorare con una psichiatra, ancora più infida di lui, per estorcere con l’inganno del denaro agli spettatori.

Nuovo adattamento del romanzo di William Lindsay Gresham, già portato sul grande schermo nel 1947, il film di Guillermo del Toro è un noir dal sapore vintage, che va a scavare negli abissi dell'animo umano. Quattro nomination, ma può puntare solo a premi tecnici: il titolo di miglior film sembra irraggiungibile.