«La filantropia deve avere un impatto e noi vogliamo misurarlo»

E qual è il senso di questa operazione dal punto di vista di un imprenditore?

Potrei elencare una serie infinita di motivi validi per essere mecenati. Partendo dal fatto che l’Italia è un Paese che esporta beni e servizi. Potrà farlo sempre meglio se saprà esportare anche cultura. A Capodimonte ciò avviene anche attraverso importanti iniziative di formazione: gli american friends a esempio mandano ogni anno stagisti a imparare come si gestisce un museo di tale importanza.

Lei è presidente di Tecno, impresa che accompagna

altre nel processo Esg.

Quindi cosa rappresenta il mecenatismo per Tecno?

Le ricadute sociali dell’attività di impresa ci stanno molto a cuore. Pensiamo che la ricchezza che si crea in azienda debba essere distribuita sul territorio. Siamo consapevoli che in un Paese tanto ricco di storia e di arte la cura di tutto ciò non possa essere tutta delegata allo Stato, ma sia compito anche di privati. Infine siamo convinti che da tutto ciò nasceranno altre opportunità di business. Si pensi all’immenso lavoro da fare per la digitalizzazione delle opere d’arte.

Digitalizzazione e cultura non sono antitetici.