La Filarmonica della Scala torna con il Concerto per Milano

Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz S.p.A. commenta: «Allianz è per il nono anno consecutivo al fianco della Filarmonica della Scala, del Comune di Milano e di UniCredit per l'evento in Piazza del Duomo, che tutta la cittadinanza e gli appassionati della grande musica di tutto il mondo attendono anno dopo anno, celebrando l'eccellenza della Scala e l'unicità di questo concerto».

Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga commenta: «Siamo orgogliosi di sostenere anche quest'anno il Concerto. Dopo un periodo segnato dall'incertezza, la musica della Filarmonica ha il potere di riaccendere gli entusiasmi».

Maurizio Beretta, Presidente della Filarmonica della Scala afferma: «Il Concerto per Milano in questi anni ha assunto una valenza simbolica per l'intera comunità e testimonia il legame della città con la sua orchestra. La grande partecipazione e il livello della proposta artistica ne fanno un appuntamento atteso in grado di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla musica. Un impegno culturale che la Filarmonica della Scala assicura con la costante attività in Italia e all'estero».

Le riprese televisive in HD sono affidate a 10 telecamere della Rai che, grazie a una squadra di oltre 50 addetti e attraverso regie dedicate, trasmette le immagini via satellite al centro di produzione per la diffusione in diretta sui canali televisivi nazionali e per il circuito internazionale RaiCom. La regia è affidata a Stefania Grimaldi, la conduzione a Barbara Capponi e Francesco Antonioni.

La Filarmonica utilizza le migliori tecnologie audio per permettere il migliore ascolto ai musicisti e al pubblico utilizzando un impianto multicanale realizzato con 132 diffusori L-Acoustic in grado di spazializzare il fronte sonoro distribuendolo con una ampiezza pari alla dimensione fisica dell'orchestra.