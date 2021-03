Amazon, 40mila in presidio in tutta Italia. Ecco le ragioni dello sciopero

9' di lettura

«Hallo Danilo, Jennifer speaking». Danilo è Danilo Morini, sindacalista della Filt Cgil. Jennifer è Jennifer Bates e fa parte del gruppo di lavoratori che sta portando il sindacato in Amazon in Alabama.

L’eco del primo sciopero nazionale di Amazon in Italia arriva oltreoceano. La filiera di Amazon si ferma per richiamare l’attenzione su quel mondo che ruota attorno alla consegna dei pacchi e che va ben al di là dei dipendenti della società.

Quando si parla di Amazon si parla di dipendenti diretti a tempo indeterminato e a tempo determinato, di lavoratori in somministrazione e di lavoratori che operano per le società a cui vengono affidate le consegne.

Diversi i contratti collettivi nazionali utilizzati, almeno tre, ossia telecomunicazioni per il customer care a Cagliari e Taranto, commercio in particolare nel sito piacentino di Castel San Giovanni e infine logistica in tutto il resto dei siti. Molteplici sono quindi gli interlocutori a livello di relazioni industriali.

Abbiamo provato a ricostruire la filiera del lavoro di Amazon sentendo il sindacato e la società stessa. In queste ore è in corso la prima protesta nazionale, indetta, in particolare, a sostegno della contrattazione di secondo livello dell’ultima parte della filiera di Amazon, ossia quella dei driver che ogni giorno portano i pacchi nelle nostre case e nelle aziende.

Secondo quanto ci spiega Danilo Morini della Filt Cgil «stiamo parlando di 16.500 persone che lavorano per le circa 90 aziende rappresentate da Assoespressi. Si tratta di realtà molto radicate sul territorio, dalle dimensioni diverse, che vanno da 30 a 350 driver».

A loro viene applicato il contratto collettivo nazionale della logistica filrmato dalle oltre 20 associazioni datoriali e da Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti che due rinnovi fa ha disciplinato la figura del driver. (E successivamente anche quella del rider).

Parliamo di persone che «da contratto lavorano 39 ore alla settimana, estensibili fino a 44 per effetto della cosiddetta discontinuità. Consegnano fino a 180 pacchetti al giorno, con tre minuti di stop a consegna e seguendo un percorso definito dal famoso algoritmo - continua Morini -. Il loro stipendio si colloca nella fascia più alta della filiera e arriva mediamente ai 1.600 euro netti al mese». Se invece consideriamo i lavoratori con contratto della logistica di Amazon, spiegano dalla società, allora «tutti sia quelli con contratto a tempo indeterminato che in somministrazione, sono assunti inizialmente al 5° livello del contratto collettivo nazionale trasporti e logistica con un salario d'ingresso pari a 1.550 euro lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, tra i più alti del settore della logistica, e includono un pacchetto di benefit come sconti sul sito Amazon.it e l'assicurazione contro gli infortuni».

L’ultimo miglio internamente esternalizzato

Dalla società abbiamo avuto la conferma che l’ultimo miglio delle consegne «è affidato nella sua totalità all’esterno, a fornitori terzi di servizi di consegna. La spedizione dei pacchi al cliente finale avviene in due modalità: attraverso i grandi corrieri, come Poste, DHL, BRT, con cui lavoriamo attraverso contratti basati sui volumi e attraverso le imprese di servizi di consegna che sono particolarmente capillari sul terriorio permettendo all'azienda una maggiore efficienza logistica». Per la consegna ai clienti finali Amazon si avvale della collaborazione di piccole e medie imprese di servizi di consegna che gestiscono le spedizioni anche per altri committenti. Ma a questo proposito la società vuole sottolineare che «nessuna azienda ha un accordo in esclusiva con Amazon. Effettuiamo controlli regolari sulla conformità dei nostri fornitori di servizi di consegna, anche per quanto riguarda gli aspetti retributivi, contributivi e la regolarità delle pratiche occupazionali».

Quando qualcosa non va, sia che si tratti di aspettative non rispettate, che di irregolarità amministrative o normative, allora «adottiamo i rimedi contrattualmente previsti, inclusa l'interruzione del rapporto contrattuale. Quando si verificano queste situazioni, ci adoperiamo affinchè i corrieri di un fornitore di servizi di consegna che termina la sua collaborazione con Amazon, possano comunque continuare il loro lavoro attraverso il nuovo fornitore che subentrerà per occuparsi delle consegne». È questa la cosiddetta clausola sociale, uno dei punti controversi su cui i sindacati chiedono molto più di un impegno.

Tempi e ritmi delle consegne: Amazon versus sindacati

Da Amazon spiegano di essere «a stretto contatto con i fornitori di servizi di consegna per consentire loro di pianificare adeguatamente le loro esigenze operative. Per farlo sono utilizzate tecnologie che prendono in considerazione diversi fattori per determinare quante consegne un autista possa effettuare in sicurezza durante il suo turno e per stabilire obiettivi realistici che non causino pressioni su di loro o i loro dipendenti. Inoltre, il numero di pacchi da consegnare è assegnato ai fornitori di servizi di consegna in maniera appropriata e si basa sulla densità delle aree di consegna (normalmente i corrieri effettuano più consegne per ciascuna fermata), sulle ore di lavoro, sulla distanza da percorrere. Amazon assegna i percorsi ai fornitori di servizi di consegna che a loro volta li assegnano ai loro corrieri in base al loro orario di lavoro». Nella pratica questo, secondo quanto sostiene Morini, confermato da diverse testimonianze di driver, significa che ogni driver arriva a consegnare anche 180 pacchi al giorno.

La solidarietà trasversale

In tutta la filiera, «dai magazzinieri ai corrieri, chiediamo ad Amazon di affrontare positivamente con il sindacato questioni come i turni, i carichi di lavoro e la stabilità occupazionale dei lavoratori. Amazon e tutte le multinazionali rispettino il sindacato e si assumano la responsabilità sociale», dichiara il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. «Le lavoratrici ed i lavoratori di Amazon scioperano per ristabilire il diritto alla contrattazione aziendale, per salari adeguati e ritmi di lavoro più umani, rispettosi delle normative sui tempi di riposo per consentire il recupero psicofisico, contro il cottimo, per costruire un’organizzazione del lavoro negoziata e superare forme inaccettabili di arbitrio dell'azienda su precariato selvaggio e continui turnover di personale», sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. L’adesione alla protesta ha raggiunto il 75%, secondo i dati diffusi dai sindacati della logistica. «La convinta adesione al primo sciopero in Italia delle lavoratrici e dei lavoratori della filiera di Amazon, indetto dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e la piena riuscita delle iniziative di mobilitazione, richiede risposte da parte della multinazionale e l'immediata riapertura delle trattative, per arrivare a un accordo sulle richieste avanzate relative ai salari, alle stabilizzazioni e alle condizioni di lavoro», aggiunge il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Per l’azienda però le adesioni non sono così alte: «L’adesione dei nostri dipendenti è stata inferiore al 10%. I nostri fornitori dei servizi di consegna ci riportano un tasso di adesione intorno al 20%». Dal mondo della politica è arrivata una solidarietà trasversale che va dal Pd fino a Forza Italia. Solidarietà ai lavoratori è arrivata dalle sigle sindacali che rappresentano le altre interinali, commercio e tlc e persino dall’Alabama, dopo la telefonata dei giorni scorsi, è arrivato un video di Jennifer Bates.