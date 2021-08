La filiera «allargata» della moda riparte (anche) dalle fiere

4' di lettura

I dati del primo semestre e le previsioni per il secondo e per il 2022 inducono a un ottimismo, neppure troppo cauto. Perché sono dati positivi e che riguardano l’intera filiera del tessile-moda-accessorio (Tma) e dell’alta gamma. Tassello importante della ripresa, dopo oltre un anno di cancellazione di eventi e manifestazioni in presenza, sono le fiere: nel Tma si svolgono da sempre tra Milano, Firenze (dove a giugno si sono tenuti i primi saloni Pitti post pandemia) e Vicenza e per le edizioni di settembre si stanno intensificando i preparativi, tra rigidi protocolli di sicurezza e novità in fatto di format.

Le adesioni tra Milano e Firenze

Alcuni tra i più importanti saloni di Milano, con l’aggiunta del DaTE di Firenze (trasferta toscana, potremmo dire, della grande fiera Mido degli occhiali, che si terrà nel 2022 a Rho), hanno anche lanciato un hashtag per dare l’idea dell’importanza del calendario di fine estate, #RestartTogether, letteralmente: ripartire insieme. Oltre 1.600 espositori hanno già aderito al citato DaTE e alle fiere milanesi HOMI Fashion&Jewels Exhibition, Micam, Mipel, TheOneMilano e Lineapelle.

Loading...

Le date di settembre

Si comincia dall’11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con DaTE, evento dedicato all’eyewear d’avanguardia, per spostarsi a Fieramilano Rho, dove dal 18 al 20 settembre si terrà HOMI Fashion&Jewels Exhibition, manifestazione dedicata al gioiello moda e all’accessorio, organizzata da Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: Micam, salone internazionale delle calzature, Mipel, evento globale dedicato alla pelletteria e TheOneMilano (abbigliamento femminile). Il ciclo delle fiere milanesi sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da Lineapelle, fiera di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design. Last but not least, il 5 settembre partirà a Milano anche il Salone del mobile, edizione eccezionale per la data e che anticipa l’evento di aprile 2022, ma che già si preannuncia come un altro importante segnale di ripartenza e di capacità di fare sistema anche tra il mondo della moda e quello del design.

Sicurezza nel quartiere espositivo

La prosecuzione della campagna vaccinale, le disposizioni internazionali e governative che hanno esteso il green pass al mondo degli eventi, garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori. Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento delle manifestazioni. Tra queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito.Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Proprio le aree di ristorazione, inoltre, sono state organizzate in modo da garantire il necessario distanziamento sociale. L’utilizzo costante della mascherina per tutti i soggetti che accederanno ai quartieri fieristici completa il quadro delle misure.

Un hashtag che nasce dalle sinergie

#RestartTogether non è solo una dichiarazione di intenti, ma il simbolo di rinnovate sinergie, di quel fare sistema da sempre auspicato: come quella tra Lineapelle e Assopellettieri, che lanciano insieme Mipel Lab, salone dedicato al sourcing pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il mondo con il top dei produttori manifatturieri italiani e che sarà realizzato per l’appunto all’interno di Lineapelle; mentre TheOneMilano, il cui nome completo è TheOneMilano Special, featured by Micam, replica il modello della “fiera diffusa” proponendo all’interno dei padiglioni di Micam le collezioni di calzature insieme alle proposte “slow fashion” in tessuto, pelle e pelliccia.