La filiera della ceramica emiliana ora scommette sull’idrogeno verde

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La filiera ceramica emiliana scommette sull’idrogeno verde. Una sfida costosa e di nicchia, ma i costruttori di tecnologie stanno lanciando i primi forni alimentabili da combustibile pulito con microcentrali fotovoltaiche.

La notizia che a Castellarano di Reggio Emilia sorgerà nel 2022 la prima fabbrica ceramica al mondo alimentata a idrogeno verde è dello scorso autunno. Ma dopo l’annuncio di Iris Ceramica Group e Snam, partner del progetto pilota sull’idrogeno, stanno iniziando a scommetterci un po’ tutti – per necessità e per moda – all’interno della filiera ceramica emiliana. Anche perché le nuove norme comunitarie sulla transizione energetica “Fit for 55”, con balzelli esplosi sulle emissioni di Co2 per le industrie energivore (qual è la ceramica), e i rincari del gas fuori controllo stanno mettendo a serio rischio la sopravvivenza del comparto.

Loading...

Dietro al più noto distretto di Sassuolo, dove si concentra oltre l'80% della produzione nazionale di piastrelle, si sta muovendo sulle nuove frontiere delle soluzioni a basso consumo e impatto ambientale – idrogeno in primis – il cluster delle macchine per ceramica, altra industria Made in Italy leader mondiale concentrata in Emilia, una nicchia della meccanica strumentale italiana di 140 aziende e 7mila addetti.

Sulla scia di un'annata 2021 d'oro, che ha visto i fatturati riprendere il volo, dopo tre anni di calo, e schizzare oltre quota 2 miliardi di euro, e di uno scenario rassicurante con un pieno d'ordini fino a metà del 2022, i costruttori sono tornati a investire oltre il 5% del fatturato in ricerca e sviluppo - almeno 100 milioni di euro quest'anno – e stanno presentando al mercato le prime proposte di forni, atomizzatori ed essicatoi (gli impianti più energivori lungo la linea ceramica) alimentabili a idrogeno verde, vicino ai quali installare microcentrali fotovoltaiche, elettrolizzatore e accumulatore.

«Parliamo ancora di una tecnologia costosa e che non ha ritorno economico per i ceramisti, se non c'è il contributo pubblico, e che difficilmente potrà soppiantare il gas naturale, l'unico combustibile con cui realisticamente si potrà realizzare la transizione energetica, a meno che non si decida di mettere l'idrogeno in rete», rimarca Paolo Mongardi, presidente di Acimac (la Confindustria dei costruttori di macchine ceramiche) e di Sacmi, numero uno del settore (oltre 1,3 miliardi di euro di fatturato e 4.600 dipendenti), che ha debuttato con il primo forno a tecnologia ibrida metano-idrogeno, come quello che sarà acceso entro l’anno dal gruppo Iris. «Entro tre anni i forni totalmente a idrogeno saranno una soluzione competitiva», è il messaggio che lancia l'altro big del settore, SITI B&T, che a Formigine (Modena) ha il cuore dell'innovazione, il bt-LAB dove ci sono quattro linee pilota per le diverse tecnologie green, tra cui quella a idrogeno, in fase di sperimentazione. Le macchine termiche SITI già oggi sono Hydrogen Ready, cioè pronte per i primi livelli di mix di idrogeno e combustibile tradizionale dalla rete di distribuzione. L’obiettivo è arrivare gradualmente a eliminare la parte fossile.