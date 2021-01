La filiera-pelle assume e attrae investimenti: poker di operazioni in Toscana Dal cuoio per le suole alle borchie per i brand del lusso: il polo di aziende conciarie, della pelletteria, calzature e accessori metallici innova e continua a crescere anche attraverso aggregazioni di Silvia Pieraccini

È stata fortemente colpita dagli effetti del Covid, eppure la filiera toscana della pelle – una galassia formata da aziende conciarie, di pelletteria, di calzature e di accessori metallici che ormai ha conquistato la leadership nel mondo della moda - non finisce di stupire per dinamismo, attrattività e investimenti. Come dimostrano le ultime operazioni.



L’apripista del cuoio green

La storica conceria Gi-Elle-Emme di San Miniato (Pisa), che produce cuoio per le suole delle scarpe dei grandi brand, ha centrato per prima in Europa il traguardo della certificazione “cuoio ecologico” (si tratta della Uni 11427 rilasciata da Icec), grazie a un importante lavoro di riorganizzazione del processo produttivo. «Siamo partiti quattro anni fa seguendo l'approccio dell'Industria 4.0 – spiega l'amministratore delegato Tommaso Lapi – e ora che le varie fasi di produzione “parlano” tra loro siamo riusciti ad abbattere i consumi di acqua di circa il 27%, i prodotti chimici del 28%, l'energia del 9% e il metano del 12%, e questo partendo già da un buon livello.

Questa certificazione però non guarda solo all'impatto ambientale, ma anche alla qualità del prodotto che deve superare test chimici e fisici». Il cambio di passo della Gi-Elle-Emme, 40 dipendenti e 21 milioni di fatturato 2019 con una produzione di 1.500 tonnellate di cuoio, è stato anche nel riutilizzo degli scarti di lavorazione: oggi solo il 2% viene smaltito in discarica, assicura Lapi, mentre il resto viene reimpiegato in altre attività e filiere.

Fibbie e borchie per i brand del lusso

L'innovazione sta guidando il gruppo Lem Industries di Bucine (Arezzo), una delle realtà più importanti per il trattamento e le finiture di fibbie, borchie e chiusure metalliche per i brand del lusso con un fatturato aggregato di 70 milioni nel 2019. Lem sta investendo dieci milioni di euro in due nuovi stabilimenti, destinati ad aggiungere ottomila metri quadrati di aree produttive e nuove tecnologie a minor impatto ambientale come il Pvd (accanto alla galvanica e alla verniciatura). «Nonostante la pandemia e l'anno complicato, abbiamo confermato questo importante investimento che ci consentirà di essere l'unica azienda che realizza tutti i trattamenti superficiali esistenti sul mercato per accessori metallici», afferma l'amministratore unico Daniele Gualdani.

Lem quest'anno ha concluso anche il percorso Elite di Borsa italiana che è servito ad avvicinare i manager al mondo della finanza straordinaria, anche se per adesso l'azienda, che sta assumendo altre 15 persone, ha intenzione di andare avanti da sola.