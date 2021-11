La filiera dei servizi immobiliari è raddoppiata in venti anni

Come ha spiegato il presidente di Scenari Immobiliari, Mario Breglia, in occasione della presentazione del 7° Rapporto sui Servizi Immobiliari – «È cambiata la “narrazione” del settore, dove il lavoro di riqualificazione e di valorizzazione dei beni esistenti è più importante che costruire prodotti nuovi. È un trend inarrestabile che si accompagna alle nuove esigenze di tutela del territorio, ma anche in una dimensione di mercati che avranno sempre più una crescita qualitativa e non quantitativa».