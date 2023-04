La finanza alternativa cresce in Italia: private debt, raccolta oltre 1 miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il private debt italiano si lascia alle spalle un anno con numeri record (con una raccolta che supera per la prima volta il miliardo di euro e investimenti in aumento di quasi un miliardo) e si affaccia verso il futuro nella consapevolezza che, soprattutto in un quadro macroecomico in rapido deterioramento, la finanza alternativa per la crescita assumerà un ruolo ancora maggiore. «Negli ultimi 10 anni - ha detto ieri il presidente di Aifi, Innocenzo Cipolletta, presentando i dati del mercato, elaborati...