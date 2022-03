«La finanza decentralizzata? Un rischio come i mutui subprime»

Preoccupazioni che trovano eco in un recente rapporto del Financial Stability Board (Fsb), che controlla le autorità finanziarie in 24 paesi:«Banche importanti sono sempre più esposte sulle cripto. Se la tendenza dovesse continuare, ne possono venire implicazioni per la stabilità finanziaria globale - si legge -. Come nel caso della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti, un’esposizione contenuta non significa necessariamente una piccola quantità di rischio, in particolare se esiste una mancanza di trasparenza e una copertura normativa insufficienti».

L’Fsb, al pari dello studio, invita le autorità ad avere un ruolo più proattivo sulla regolamentazione. Ma non solo. «Data la natura internazionale e diversificata dei mercati delle attività cripto, le autorità a livello globale devono dare priorità alla cooperazione transfrontaliera e intersettoriale», conclude il rapporto.

«Gli sforzi per migliorare il monitoraggio e per ridurre al minimo l’arbitraggio normativo attraverso un’ulteriore cooperazione e condivisione delle informazioni sono necessari per tenere il passo con gli sviluppi delle criptovalute», prosegue l’Fsb.

L'ordine esecutivo di Biden sembra in linea con queste avvertenze ed è stato in generale bene apprezzato dalla comunità cripto, non ponendo paletti rigidi al fenomeno ma spingendo le autorità ad accelerare gli sforzi nei diversi campi della regolamentazione.