La finanza decentralizzata si sposterà su bitcoin. Parola di Jack Dorsey

La sua visione è decisamente di parte, visto che Jack Dorsey è da sempre un fautore delle criptovalute e di bitcoin in particolare. Ma il suo endorsement per una finanza decentralizzata che non sia solo basata su ethereum non è passato inosservato.

Il Ceo e founder di Square (e di Twitter) ha infatti annunciato questa settimana che la società di pagamenti intende scommettere sul settore della finanza decentralizzata. Ma che intende farlo sviluppando una piattaforma di DeFi basata su bitcoin.

