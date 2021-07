La finanza globale fa i conti con il «cigno verde»: opportunità per il fintech

4' di lettura

La profittabilità non è il solo parametro per la misurazione delle imprese, grandi o piccole che siano: i fattori legati a valori come la sostenibilità, il sociale e la governance sono diventati altrettanto rilevanti. Se non anche di più, in determinate situazioni.

Non solo perchè le politiche a favore della sostenibilità possono trasformarsi nel poter beneficiare di canali di finanziamento alternativi. Ma anche perché l’esposizione ai rischi climatici sta diventando un fattore determinante per tutte...