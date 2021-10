«La finanza sarà volano della transizione ecologica»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La finanza come leva moltiplicatrice per la diffusione del concetto di sostenibilità, le regole europee come pilastri imprescindibili da cui far partire il cambiamento e l’Italia che deve ancora mettere a punto un paio di tasselli chiave per poter dare il via alla transizione. Pierluigi Stefanini, presidente ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), ha appena chiuso il Festival dello Sviluppo Sostenibile e in questo colloquio con Il Sole 24 Ore prova a fare il punto di una rivoluzione, oltreché necessaria, ormai diventata imprescindibile anche per il mondo delle imprese.

Si parla spesso, alle volte anche a sproposito, di sostenibilità ma concretamente che cosa si sta facendo per promuovere il cambiamento?

L’Europa sta premendo sull’acceleratore per incentivare la finanza sostenibile al punto che è appena entrata in vigore una classificazione delle attività economiche che possono essere definite tali, una vera e propria tassonomia che diventerà una sorta di bussola per tutti gli investitori, garantendo l’indispensabile trasparenza a mercati e operatori. Tutto questo si abbinerà a criteri che diventeranno sempre più stringenti, complici anche i green bond Ue. Altro tema centrale e che noi abbiamo sottolineato a più riprese è la necessità di rendere complementare la finanza pubblica con quella privata. Bisogna trovare il modo di farle dialogare per fare sì che la massa di investimenti complessivi in settori cruciali, come quello delle infrastrutture, possa crescere sensibilmente. Da ultimo c’è la questione della fiscalità ecologica: va incentivata la produzione di energia da fonti pulite e vanno invece gradualmente eliminati i sussidi alle fonti fossili. Oggi valgono circa 16 miliardi e potrebbero essere veicolati su obiettivi di sostenibilità.

La finanza, spesso percepita con un’accezione negativa, può in questo caso diventare un moltiplicatore per diffondere i concetti Esg nelle imprese e sui mercati?

Il ruolo della finanza è strategicamente fondamentale e in quest’ottica ha già dato segnali importanti. L’Europa ci sta accompagnando in questo percorso ma il sistema bancario e quello assicurativo hanno compiuto passi avanti notevoli in questa direzione. Gli operatori finanziari possono essere uno stimolo e un supporto fondamentale per veicolare le modifiche: possono diventare uno snodo centrale.