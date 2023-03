La fine wine community Crurated raccoglie 7,5 milioni e punta sull’Italia

Ogni bottiglia che entra nel magazzino Crurated è infatti accompagnata da un Nft che, registrato per sempre sulla blockchain, ne certifica l’autenticità e fornisce altri dettagli sulla storia della proprietà, sull’annata, sull’ubicazione del vigneto, sulla varietà.I membri possono partecipare alle aste per alcuni lotti di bottiglie e da qualche mese possono anche acquistare frazioni di barrel en primeur certificate tramite tecnologia blockchain e Nft.

Questa nuova offerta consente a chi è nel club di personalizzare il formato delle bottiglie e le etichette in base alle loro esigenze specifiche. Crurated ha introdotto le vendite in barrel frazionati in partnership con produttori di fama mondiale, da Domaine Fourrier a Charles Lachaux, da Domaine Robert Groffier a Domaine Vincent Dancer, Domaine De Montille e Domaine Pierre Girardin.

In Italia la prima allocazione ha coinvolto l'azienda toscana Montevertine, poi sono state varate altre operazioni esclusive con Il Marroneto e Casanova di Neri a Montalcino.

Il rapporto con i distributori

Pur non operando nel retail generico, ma solo verso i propri membri, Crurated finisce per cambiare le carte sulla tavola dei rapporti tra cantine e mercato secondario. «C'è una tendenza dei produttori in Borgogna a volersi emancipare dalla distribuzione dei negociant – spiega Remigi – perché quando i loro vini arrivano sul mercato secondario si collocano ad un valore 7/8 volte più alto del prezzo franco cantina. Scegliendo invece di allocare parte della produzione con noi, possono massimizzare il valore e raggiungere il cliente finale senza ricarichi eccessivi. Siamo partiti con la Borgogna che fa tendenza, quindi altri produttori hanno seguito il trend».

In questo processo i distributori potevano inizialmente vedere il club come un competitor, anche se in realtà i prezzi di Crurated non entrano su Wine Searcher perché si tratta si aste chiuse e il prezzo finale non viene mai dichiarato.