La Finint studia il matrimonio con Banca Profilo e guarda alla Borsa Per Finint si tratterebbe di un piano di crescita importante che coincide con i target del gruppo: era infatti stato annunciato l’obiettivo della quotazione a Piazza Affari. Banca Profilo fa capo al fondo Sator fondato da Matteo Arpe di Carlo Festa

Banca Finint punta a un progetto di fusione con Banca Profilo. È questa, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, una delle opzioni di valorizzazione per l’istituto che fa capo al fondo Sator fondato da Matteo Arpe. Proprio in queste ore scade il termine per la presentazione all’advisor Lazard delle offerte vincolanti su Banca Profilo. In vendita c’è la quota di maggioranza (il 62,50%) di Banca Profilo oggi all'interno del portafoglio di Sator Private Equity Fund, gestito da Sator sgr, fondo che va...