La Finlandia nel club dei Paesi con l’intera curva dei tassi sotto zero La curva dei rendimenti dei titoli di Stato finlandesi è tutta negativa, da 1 a 30 anni, per la prima volta oggi. È quanto rileva Quant.Capital Management di Isabella Bufacchi

Il governatore della Banca di Finlandia Olli Rehn (Reuters)

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

FRANCOFORTE - La curva dei rendimenti dei titoli di Stato finlandesi è tutta negativa, da 1 a 30 anni, per la prima volta oggi. È quanto rileva Quant.Capital Management. La Finlandia entra così a far parte del club dei Paesi con bond governativi tutti sotto-zero, secondo un tabellone (www.zins-tracker.de) che mette a confronto 23 Stati: Germania, Svizzera, Olanda fino a trent’anni, Danimarca e Svezia fino a dieci anni. In pole position per entrare nel club: Giappone e Austria, due Paesi ai quali manca soltanto la scadenza trentennale negativa.

Il tasso negativo sui bond cioè sui titoli di debito, e in questo caso sui titoli di Stato, crea un’anomalia: i Paesi che emettono titoli di Stato con rendimento sotto-zero, tra i quali l’Italia fino a due anni, si indebitano ricevendo un interesse invece di pagarlo. In altre parole, guadagnano quando si indebitano. Una sorta di “helicopter money” per il settore pubblico, ovvero soldi che piovono dal cielo come manna sui governi.

Questa situazione eccezionale sta accentuando, soprattutto in Germania, il dibattito su cosa potrebbe fare lo Stato con questo “bonus” di entrate inaspettate. Pur se la Germania si sta avviando sulle soglie di una recessione tecnica, il governo tedesco continua ad essere convinto che tutto quello che può risparmiare in più nella gestione dei conti pubblici (che hanno già incorporata una politica fiscale lievemente espansiva 2019-2020) è bene che vada a ridurre il debito e il debito/Pil.