La Finlandia entra nella Nato, Mosca reagisce: pronti a rafforzarci a Nordovest

Archiviata la svolta a destra sancita dalle elezioni di domenica - con la vittoria dei conservatori della Coalizione nazionale davanti al Partito (populista) dei Finlandesi - per la Finlandia è già tempo di celebrare lo storico ingresso nella Nato.

Il D-Day sarà oggi, quando, durante una cerimonia al quartier generale dell’Alleanza atlantica a Bruxelles a cui prenderà parte anche il presidente finlandese Sauli Niinisto, sarà issata la bandiera di Helsinki, suggellando l’ingresso formale del Paese nordico, 31esimo membro della Nato. «Sarà un bella giornata per la sicurezza della Finlandia, del Nord Europa e per la Nato nel suo complesso», ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg. «Putin ha intrapreso la guerra contro l’Ucraina con il chiaro obiettivo di avere meno Nato - ha continuato - e sta ottenendo esattamente il contrario».

Finlandia e Svezia in effetti hanno presentato richiesta formale di adesione nella primavera scorsa, proprio dopo l’invasione russa. Il percorso di Stoccolma però ha subito uno stop finora insuperabile per il no da parte della Turchia, che accusa la Svezia di non fare abbastanza contro il terrorismo, vero o presunto, di matrice curda, nonché di non aver vietato azioni oltraggiose contro l’Islam come l’incendio del Corano da parte di un estremista di estrema destra nel gennaio scorso a Stoccolma. Ma l’ingresso svedese deve ancora essere ratificato anche dall’Ungheria.

Il via libera alla Finlandia è invece arrivato la settimana scorsa e la Nato ha poi bruciato le tappe degli ultimi adempimenti.

Mosca ha subito reagito in maniera aggressiva, almeno a parole, come forse era prevedibile. «Rafforzeremo il nostro potenziale militare a Ovest e Nordovest - ha detto il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko -. Nel caso in cui le forze e le risorse di altri membri della Nato vengano dispiegate in Finlandia, adotteremo misure aggiuntive per garantire in modo affidabile la sicurezza militare della Russia».